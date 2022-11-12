سفيرة الاتحاد الأوروبي بالأردن: المهرجان مساحة للتعاون بين الثقافات

عمان-الغد- يُنظم “مهرجان الأفلام الأوروبية” بمشاركة سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الأردن وخارجه، بالإضافة إلى المعاهد الثقافية التابعة للاتحاد الأوروبي.

ويضم برنامج المهرجان 15 فيلما أوروبيا، معظمها حاصل على جوائز، ويهدف إلى إعطاء الفرصة للجمهور لمشاهدة أفلام أوروبية منوعة والاستمتاع بها، والتي تعرض مصحوبة بترجمة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم جميع عروض الأفلام بشكل مجاني للجمهور.

من جهتها علقت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو قائلة: “في كل عام يجمع المهرجان الأردنيين والأوروبيين معا، ويفتح مساحة للتعاون بين الثقافات والتنوع والتبادل والحوار.” وأضافت “بما أن عام 2022 هو العام الأوروبي للشباب، فسيخصص مهرجان هذا العام لجيل الشباب والشابات الذين عانوا أكثر من غيرهم خلال جائحة كورونا، حيث ننتهز هذه الفرصة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الشباب في بناء مستقبل أفضل وأكثر اخضرارا وشمولا، فضلا عن كونه رقميا ومليئا بالفرص التي تتيح التعلم والتفاعل المتبادل”.

ويقام على هامش المهرجان “مسابقة أفلام الموبايل” بالتعاون مع SAE عمان؛ الكلية الاسترالية للإعلام الرائدة في مجال الفنون والإعلام . وتعطي المسابقة فرصة لصانعي الأفلام أو أي شخص يحمل موبايلا ويدفعه الشغف فرصة إنتاج فيلم خاص به والاشتراك في المسابقة.

وبهدف دعم الإبداع في مجال صناعة الأفلام في الأردن، سيتم الاحتفال بالفائزين في المسابقة وعرض أفلامهم في الحفل الختامي للمهرجان.

و”مهرجان الأفلام الأوروبية” هو أقدم مهرجان أفلام أجنبية في الأردن، وتقام هذه الدورة منه بالشراكة مع جهات محلية هي: هيئة الإعلام، الهيئة الملكية للأفلام وأمانة عمان الكبرى، بالإضافة إلى “لوياك” وSAE عمان. أما الشراكة الإعلامية فتضم كلا من: تلفزيون “رؤيا”، إذاعة “وتر” و Mood FM، بالإضافة إلى إذاعة هوا عمان.