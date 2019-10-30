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سفيرنا في تل أبيب وصل عمّان

منذ 4 ساعات
السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي

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عمان- الغد- وصل السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، عمان اليوم بعد أن استدعته الوزارة للتشاور احتجاجا على استمرار إسرائيل اعتقالها اللاقانوني واللاإنساني للمواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي ومماطلة إسرائيل في الاستجابة لمطالبة الأردن الإفراج الفوري عنهما خلال شهور من المفاوضات.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حذّر إسرائيل أمس من استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين وشدد على أن استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين اللاقانوني وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية أمر مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار.

وحمل الصفدي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وأكد أن الحكومة ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودة اللبدي ومرعي سالمين إلى المملكة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن اتصالاتها وضغوطها المكثفة مستمرة من أجل اطلاق سراح المواطنين اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما اداريا في خرق مدان ومرفوض للقوانين الدولية.

وستقوم السفارة الأردنية بعد ظهر اليوم بزيارة اللبدي.

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