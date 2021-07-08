سفير الأردن في عُمان يناقش الترويج للاستثمار مع وكلية وزارة التجارة العُمانية

الغد- التقى السفير امجد القهيوي سفير المملكة الأردنية الهاشمية في سلطنة عُمان وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصيلة الصمصامية لترويج الاستثمار.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المملكة والسلطنة خاصة ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والاستثمار وسبل تعزيزها وتنميتها، حيث تم في هذا الإطار الاتفاق على عقد لقاء بين سعادة وكيلة الوزارة وعطوفة مدير هيئة الاستثمار الأردنية من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين وفتح آفاق استثمارية أوسع بينهما.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون على الساحة المحلية بين الوزارة ورجال الأعمال الأردنيين المتواجدين على أرض السلطنة وذلك من خلال عقد لقاءات مستقبلية معهم من خلال مجلس رجال الأعمال الأردنيين في سلطنة عمان والذي تم إنشاؤه مؤخرا من خلال نادي الجالية الاردنية في السلطنة وبموافقة الجهات المختصة.

أما في مجال الاستثمار السياحي فقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز هذا المجال بين البلدين خاصة مع وجود المقومات السياحية والبنية التحتية التي تخدم هذا القطاع في كلا البلدين وتم الاتفاق على العمل من أجل فتح قنوات اتصال ما بين وزارة السياحة والآثار الأردنية ووكلاء السياحة والسفر الأردنيين والعمانيين بهدف تسويق وتنظيم رحلات سياحية بين البلدين.