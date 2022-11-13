سفير المغرب لدى الأردن يقيم مأدبة عشاء

أقام سفير المملكة المغربية لدى الأردن، يوم أمس السبت، مأدبة عشاء حضرها عضو مجلس الأعيان محمد الداودية، ورؤساء تحرير صحف يومية، ومواقع إخبارية، وشخصيات إعلامية وسياسية بارزة.

وبهذه المناسبة، وضع السفير الحضور في صورة آخر مستجدات ملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتطورات الإيجابية التي عرفها الملف، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مقابل الانتكاسات المتواصلة للجزائر وصنيعتها “البوليساريو”، مستحضرا، في هذا الصدد، المواقف الأردنية المؤيدة على الدوام للوحدة الترابية للمغرب، والتي تجسدت، على الخصوص، في افتتاح الأردن لقنصلية عامة، بتاريخ 04 مارس 2021 في مدينة العيون، والدعم المطلق للأردن للموقف المغربي وكان آخره تأكيد المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الاجتماع الأخير للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادة المغرب على صحرائه ودعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007.

من جهتهم، أشاد الحضور بالعلاقات الأخوية التي تجمع صاحبي الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وبمتانة العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين، وبتطابق وجهات نظر البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.