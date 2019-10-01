سفير لتكنولوجيا المعلومات تطلق التطبيق الوطني بترا رايد

أعلنت شركة سفير لتكنولوجيا المعلومات إحدى شركات مجموعة الحاج عبد الله البستنجي و أولاده عن إطلاق تطبيق النقل الذكي الأردني بترا رايد، و هو يعتبر أول تطبيق وطني مرخص للنقل العام من خلال السيارات الخصوصيه الحاصلة على تراخيص بالإضافة الى التاكسي الأصفر والليموزين، و يأتي التطبيق تماشياً مع الخطط الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في الأردن بهدف تشغيل الشباب الاردني و تقديم أفضل الخدمات ضمن المعايير العالمية لأبناء المجتمع المحلي .

و تسعى شركة سفير ليكون تطبيق بترا رايد هو الأول في الأردن من حيث تقديم أفضل خدمات النقل وبأسعار منافسة و تناسب جميع أفراد المجتمع .

هذا و قد ثمّن مدير عام شركة سفير السيد أحمد هيلات الدور و المجهود الكبيرين لكل من وزارة النقل ممثلة بمعالي وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة وهيئة تنظيم النقل ممثلة بعطوفة مدير عام الهيئة الدكتور بشار العمري على فتح المجال أمام الشركات الوطنية لمنافسة الشركات الأجنبية في خدمة قطاع النقل في الأردن، لما له من دورٍ واضح في دفع عجلة التنمية الإقتصادية المستدامة من خلال تمكين و دمج الشباب الأردني في سوق العمل .

ومن الجدير بالذكر أن شركة سفير بدأت أعمالها في عمان واربد والزرقاء وتتطلع إلى توسيع هذه الخدمات لتشمل كافة محافظات المملكة، الأمر الذي سيؤدي لفتح المزيد من فرص العمل أمام الشباب الاردني، حيث وفرت شركة سفير ما يزيد على 50 فرصة عمل مباشرة ضمن كوادرها والمئات من فرص العمل الغير مباشرة و تتطلع لأن تكون هذه الفرص داعم رئيسي لسوق العمل الأردني ، بالإضافة إلى فتح المجال للسائقين الراغبين في العمل بالنقل عبر التطبيقات الذكية من خلال التواصل على الرقم ٠٦٢٢٢١٠٧٠ ، بهدف النهوض بقطاع التكسي الاصفر خصوصاً و قطاع النقل عموماً و تحسين الخدمات المقدمة، و العمل معاً على محاربة معضلتي الفقر و البطالة لأردنٍ متطور و أفضل في ظل قيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله بن الحسين المعظم.