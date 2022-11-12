سفير لمونديال قطر: المثلية الجنسية خلل عقلي

في حواره مع قناة ZDF الألمانية التي تعد برنامجا وثائقيا حول قطر، قال الدولي القطري السابق خالد سلمان بأن الكثير من الأشياء ستشهدها قطر خلال فترة كأس العالم وأوضح بهذا الخصوص “دعونا نتحدث عن المثليين. المهم أن الجميع سيتقبل وجودهم هنا لكن عليهم أيضا القبول بقواعدنا”.

وأشار خالد سلمان البالغ من العمر 60 عاما، والذي عين سفيرا رسميا للبطولة، إلى أن المشكلة هنا تكمن في “الأطفال الذي سيتعلمون أشياء غير جيدة عندما يرون المثليين”، على حد تعبيره. فهو يرى أن المثلية حرام في الإسلام بل اعتبرها أيضا “خللا عقليا”.

المتحدث باسم اللجنة المنظمة لكأس العالم والذي كان يرافق القناة الألمانية خلال التصوير قطع الحوار عندما أثيرت هذه النقطة حسب ما أفاد به طاقم قناة ZDF.

مونديال قطر.. هكذا سيتم التعامل مع المثليين والمخمورين

يذكر أن المثلية الجنسية في قطر ممنوعة قانونيا ويتم المعاقبة عليها بسبعة أعوام سجنا. لكن المسؤولين عن تنظيم المونديال وأيضا الاتحاد الدولي لكرة القدم أكدوا مرارا بأن الجميع مرحب بهم في قطر، بما في ذلك المثليين.

وتنطلق بطولة كأس العالم والتي أثير حولها الكثير من الجدل في العشرين من هذا الشهر، وهي البطولة الأولى التي تقام على أراض عربية وإسلامية.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اعتبر في خطاب سابق أن قطر تعرضت منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم لحملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف. (dw)

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