سفير واشنطن من إربد: يجب الاستماع إلى آراء النساء في الأردن

التقى السفير الأميركي هنري ووستر يوم الاثنين مع السلطات والمنظمات المحلية في إربد لمناقشة جهودهم في تمكين النساء والفتيات في الأردن وإتاحة فرصة حصولهن على خدمات الدعم الأساسية.

وأعرب السفير عن دعم الولايات المتحدة للمبادرات الحكومية والمجتمعية لتعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية والمدنية للمرأة في الأردن، وأشار إلى أهمية الاستماع إلى آراء النساء والمجتمعات المحلية في إربد وفي جميع أنحاء البلاد.

وقال السفير ووستر “تؤدي المرأة دورًا حيويًا في الحياة العامة في الأردن واقتصادها أيضًا، لذلك يسعدنا العمل مع الحكومة والمجتمعات المحلية للتعرف على القيادات النسائية المحلية وزيادة الوعي بالقضايا التي تواجهها النساء، بما في ذلك اللاجئات.”

وأكد أن “زيادة إشراك المرأة في القوى العاملة والعملية السياسية هو مكسب لكل من المرأة والاقتصاد الأردني على حد سواء.”

وقال الدكتور نبيل الكوفحي رئيس بلدية اربد: “تم بحث سبل تمكين الشباب والشابات خاصة في محافظة اربد التي لديها عدد كبير من الخريجين والايدي العاملة وكيفية المساعدة في تمكين الشباب والشابات من خلال تشجيع المشاريع الاستثمارية واتاحة فرص العمل المناسبة كجزء من المسؤولية التنموية للبلدية في المجتمعات.”

التقى السفير ووستر برئيس بلدية اربد، الدكتور نبيل الكوفحي لتهنئته على انتخابه مؤخراً، والتعرف على التحديات التي تواجه المحافظة والمبادرات المنفذة فيها.

كما قام بزيارة قرى الأطفال (SOS) للاطلاع عن كثب على الخدمات المقدمة، وأشاد بدعم قرى الأطفال للنساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف هشَة في إربد وجميع أنحاء الأردن. كما قام السفير ووستر بجولة في مركز لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، الذي يضم مساحة آمنة للنساء والفتيات (WGSS) بدعم من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية (PRM).

وسمع من الموظفين والمنتفعين عن التحديات التي تواجه النساء والفتيات في الأردن، وكيف توفر برامج لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) الحماية والدعم وتعمل على تمكين النساء الأردنيات واللاجئات الأكثر ضعفًا اقتصاديًا.

تأتي زيارة السفير ووستر الحالية إلى إربد في أعقاب اجتماعات ومناقشات سابقة في إربد والزرقاء والعقبة للاستماع إلى مجموعة واسعة من وجهات النظر من جميع أنحاء الأردن حول القضايا الرئيسية ذات الصلة بالشراكة بين الولايات المتحدة والأردن، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لقطاع المياه والتنمية الاقتصادية، والمبادرات المجتمعية، وتمكين المرأة والشباب.