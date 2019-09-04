سقطت ورقة التخويف الجالبة لأصوات الناخبين

معاريف

4/9/2019

أخيرا أنباء طيبة. الشرخ بين ترامب ومستشاره جون بولتون يبدو غير قابل للشفاء. هذه أنباء سيئة لنتنياهو، ويفترض بها أن تؤثر دراماتيكيا على الانتخابات. غير أن المعنى الدراماتيكي، قبل أسبوعين من الانتخابات، لا يكفي ليتسلل إلى مرشح الوعي المسموم للجمهور في إسرائيل. كما لا يوجد إعلام قاطع يجري الربط بين السياسة الفاشلة حيال سورية وإيران وتحول ترامب.

في هذه الاثناء بقينا مع رواسب قمة الدول السبع الكبرى ففكرة الرئيس الفرنسي كانت اقناع ترامب بالانضمام الى العالم في موضوعين حرجين: تغيير المناخ ورفع العقوبات عن ايران كمدخل لمحادثات غير مشروطة على الاتفاق النووي. وكانت المناورة استغلال سقوط ترامب الذهني، كما شخص في الفترة الأخيرة على أمل أن يتقلب الرجل المتقلب في كل موضوع وفي كل طقس في قمة الدول الصناعية ايضا التي ستعنى بالطقس. مع كل الاحترام لبناء الهيكل في القدس، فان تغيرات المناخ هي الموضوع الأهم والأكثر الحاحا في عالمنا الذي يسخن تمهيدا للكارثة البيئية. ترامب، الذي لا يفهم في هذا شيئا، رد بشكل غير قاطع (ذات مرة تفوه بشيء باسلوب “يسقط الثلج، أليس كذلك؟”). اساسا لان السياسة المقترحة ستمس بمؤيديه، اصحاب النفط والسيارات والافنجيليين الذين يتركون المعالجة للكرة الارضية في ايدي الرب.

في موضوع ايران حاولوا جره الى الفخ. وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، في الطريق الى مكان عقد قمة السبع، قالوا له، ثمة فرصة للتوافق على اتفاق نووي جديد، تماما مثلما قلت انت، يا ترامب، دوما بانك أنت فقط من سيفعل ذلك. ليس رجل معارك شوارع لفظية كترامب، المدمن على التقاط الصور الدراماتيكية، سيهرب من الفرصة لانتاج الموجات. ترامب لم يلتق بظريف ولكنه قال: “لدى ايران توجد طاقة كامنة كبيرة، وانا مستعد لان التق بروحاني في الظروف المناسبة… عندي احساس جيد بالنسبة لإيران… إيران هي ليست الدولة ذاتها قبل سنتين ونصف. في حينه كانت ناشرة الإرهاب رقم واحد”، (تلميح ترامب: أنا الذي احدثت التغيير).

لقد افترض من يتابعون عن بعد مثلي الدينامية لدى ادارة ترامب بان بولتون، مستشار الامن القومي والمؤيد رقم واحد لتغيير النظام و/ أو قصف مواقع النووي الايراني مع الجيش الإسرائيلي، هدد بالانفجار بنفسه. وفي القدس كانوا في حالة فزع. عن حق. ترامب يهدد بكشف خدعة إيران، المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران تسحب الأرض من تحت خطوات التخويف التي يقوم بها نتنياهو قبيل الانتخابات في موضوع اعمال الجيش الاسرائيلي ضد ايران. وفي هذه الاثناء انتزع ماكرون من ترامب موافقة متلعثمة على استئناف المحادثات، كل اعضاء قمة السبع يوقعون عليه. ترامب قال: إذا كانوا يريدون الحديث، فليتحدثوا. ولكن مع كل الاحترام للنزاع القبلي المحلي على احتفالاته الغريبة (يطلقون النار على الاراضي المفتوحة)، فان مشكلة التغييرات المناخية العالمية هي دراما مفزعة تستوجب الجواب منذ أمس. فهل أحد ما سمع احدا ما يعنى بذلك كجزء من حملة الانتخابات؟