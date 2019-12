سقوط الكبار.. ليكرز وباكس ورابتورز وناغتس وروكتس بـ “NBA”

لوس انجليس – شهدت مباريات يوم عيد الميلاد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، سقوط خمسة من الكبار هذا الموسم، وذلك بخسارة متصدرَي المنطقة الغربية لوس أنجليس ليكرز والشرقية ميلووكي باكس، إضافة الى حامل اللقب تورونتو رابتورز، دنفر ناغتس وهيوستن روكتس.

وكانت أبرز مباريات الأربعاء، موقعة مدينة لوس أنجليس بين ليكرز وكليبيرز، والتي انتهت بفوز ثانٍ للأخير هذا الموسم على الأول، وذلك بنتيجة 111-106، بينما سقط باكس صاحب أفضل سجل في الدوري، على يد مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 109-121.

Swat Team called in ✋✋ pic.twitter.com/nMof7pap0j

كما خسر تورونتو على أرضه أمام بوسطن سلتيكس 102-118 في مباراة كانت الأولى منذ نحو عام خارج الأراضي الأميركية للاعب بوسطن التركي اينيس كانتر، بينما فاجأ غولدن ستايت ووريرز المتراجع هذا الموسم، ضيفه هيوستن بإسقاطه 104-111، وخسر دنفر ثاني ترتيب المنطقة الغربية أمام ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 110-112.

وشهدت المباريات مواجهات بين النجوم، لاسيما ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس (ليكرز) وكواهي لينارد وبول جورج (كليبيرز)، وأفضل لاعب في 2018-2019 اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي) والكاميروني جويل إمبييد (فيلادلفيا).

في لوس أنجليس، قاد لينارد فريقه الى تجديد الفوز على الغريم ليكرز بعد المباراة الافتتاحية للدوري في تشرين الأول/أكتوبر. وسجل لينارد الآتي الى لوس أنجليس هذا الموسم بعدما قاد رابتورز في الموسم الماضي الى لقب أول في تاريخه، 35 نقطة أضاف إليها 12 متابعة.

Christmas Kuz is in the building ❄️❄️❄️#NBAVote: https://t.co/Jdi988tlPY

(📺: @ESPN ) pic.twitter.com/rP8Tel8k2w

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 26, 2019