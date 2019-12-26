سقوط الكبار.. ليكرز وباكس ورابتورز وناغتس وروكتس بـ “NBA”

لوس انجليس – شهدت مباريات يوم عيد الميلاد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، سقوط خمسة من الكبار هذا الموسم، وذلك بخسارة متصدرَي المنطقة الغربية لوس أنجليس ليكرز والشرقية ميلووكي باكس، إضافة الى حامل اللقب تورونتو رابتورز، دنفر ناغتس وهيوستن روكتس.

وكانت أبرز مباريات الأربعاء، موقعة مدينة لوس أنجليس بين ليكرز وكليبيرز، والتي انتهت بفوز ثانٍ للأخير هذا الموسم على الأول، وذلك بنتيجة 111-106، بينما سقط باكس صاحب أفضل سجل في الدوري، على يد مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 109-121.

Swat Team called in ✋✋ pic.twitter.com/nMof7pap0j — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 26, 2019

كما خسر تورونتو على أرضه أمام بوسطن سلتيكس 102-118 في مباراة كانت الأولى منذ نحو عام خارج الأراضي الأميركية للاعب بوسطن التركي اينيس كانتر، بينما فاجأ غولدن ستايت ووريرز المتراجع هذا الموسم، ضيفه هيوستن بإسقاطه 104-111، وخسر دنفر ثاني ترتيب المنطقة الغربية أمام ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 110-112.

وشهدت المباريات مواجهات بين النجوم، لاسيما ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس (ليكرز) وكواهي لينارد وبول جورج (كليبيرز)، وأفضل لاعب في 2018-2019 اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي) والكاميروني جويل إمبييد (فيلادلفيا).

في لوس أنجليس، قاد لينارد فريقه الى تجديد الفوز على الغريم ليكرز بعد المباراة الافتتاحية للدوري في تشرين الأول/أكتوبر. وسجل لينارد الآتي الى لوس أنجليس هذا الموسم بعدما قاد رابتورز في الموسم الماضي الى لقب أول في تاريخه، 35 نقطة أضاف إليها 12 متابعة.

وكان لينارد (28 عاما)، أفضل مسجل في المباراة التي بدأها جيمس بأداء متواضع على الصعيد الهجومي، لكنه أنهاها قاب قوسين أو أدنى من تحقيق “تريبل دابل”، مع 23 نقطة وتسع متابعات وعشر تمريرات حاسمة.

ورغم البداية المتواضعة لجيمس، تمكن فريقه بفضل ديفيس (24 نقطة وست متابعات) وكايل كوزما (أفضل مسجل للفريق مع 25 نقطة)، من التفوق في المراحل الأولى من المباراة، لاسيما في الربع الثاني الذي أنهاه بنتيجة 30-20، وعزز تقدمه ليتقدم بفارق 15 نقطة في بداية الثالث.

لكن كليبيرز الذي فاز بالمباراة الأولى على أرضه، أصر على تكرار الفوز في ملعب غريمه، وقلص الفارق الى أن تقدم بنتيجة 104-103 قبل 3:29 دقائق على النهاية بفضل رمية حرة للو وليامس.

وحافظ كليبيرز على التقدم حتى النهاية، بعدما سجل لينارد 11 نقطة في الربع الأخير، وتدخل زميله باتريك بيفيرلي بشكل حاسم قبل 3,6 ثوانٍ على النهاية، بتصديه لمحاولة ثلاثية من جيمس والنتيجة 109-106.

وقال بيفيرلي “لقد حاولت فقط أن أدافع بمواجهة لاعب رائع فعلا، كنت محظوظا بهذه المحاولة الدفاعية”.

⚙️ PROCESSING… 31 PTS / 11 REB / 3 REB / 2 BLK per un super @JoelEmbiid che prende per mano i @sixers e li trascina alla vittoria contro i Milwaukee Bucks!!#NBAXMas | #PhilaUnite pic.twitter.com/8mOyOW4w8o — NBA Italia (@NBAItalia) December 26, 2019

وحقق كليبيرز فوزه الثالث في آخر خمس مباريات، والـ23 مقابل 10 هزائم، ويحتل المركز الثالث في المنطقة الغربية خلف دنفر ناغتس.

وتلقى باكس خسارته الخامسة في 32 مباراة، والثانية في آخر 23، بسقوطه على ملعب فيلادلفيا الذي ثبت نهوضه من كبوة تلقيه ثلاث هزائم متتالية الأسبوع الماضي.

وتمكن غولدن ستايت بطل الدوري ثلاث مرات في الأعوام الخمسة الماضية، والمتراجع هذا الموسم الى المركز الخامس عشر الأخير في المنطقة الغربية، من مباغتة روكتس رابع المنطقة، فيما حقق ووريرز الذي يفتقد لاعبين أساسيين مصابين، فوزه الثامن فقط مقابل 24 خسارة، وأتى بفضل داميون لي الذي سجل 22 نقطة.

في المقابل، تلقى هيوستن خسارته العاشرة (في 31 مباراة) والثانية في آخر ثماني مباريات. وكان أفضل مسجل للفريق راسل وستبروك مع 30 نقطة و12 متابعة، وأضاف جيمس هاردن 24 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

ويحتل هيوستن المركز الرابع في المنطقة الغربية خلف كليبيرز الثالث وناغتس الثاني الذي تلقى أمس خسارته التاسعة في 30 مباراة، وذلك أمام ضيفه بيليكانز، بفضل 31 نقطة للاعب الأخير براندون إينغرام. (أ ف ب)