سقوط جدار استنادي وانهيار أسوار منازل في الزرقاء خلال المنخفض

تلقت غرفة العمليات والطوارئ في بلدية الزرقاء 104 اتصالات هاتفية خلال المنخفض الجوي المؤثر على المملكة.

وقال الناطق الإعلامي في البلدية ينال المعاني إن الاتصالات الواردة لغرفة العمليات كانت متمثلة بسقوط أشجار على جوانب الطرق وقارمات آيلة للسقوط وسقوط جدار استنادي وانهيار أسوار منازل وتجمع مياه أمطار وارتفاع منسوبها بسبب فيضان خطوط الصرف الصحي في الشوارع الرئيسية والأحياء وهبوط حول مناهل الصرف الصحي بالإضافة إلى هبوط مواقع الأشغال التي أعيدت أوضاعها من قبل سلطة المياه والتي شكلت عبئا كبيرا على كوادر البلدية في التعامل معها خلال المنخفض الجوي.

وأضاف المعاني أن كوارد المناطق عملت على معالجة كافة الاتصالات أولاً بأول على إزالة الأشجار من جوانب الطرق وإزالة القارمات الآيلة للسقوط وإعادة فتح الشوارع وسحب المياه.

وبين أن البلدية خصصت غرفة عمليات وطوارئ رئيسية بالإضافة إلى 12 غرفة عمليات موزعة في مناطق البلدية لاستقبال أي شكوى.