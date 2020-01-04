سقوط صاروخين بمحيط السفارة الأميركية في بغداد

بغداد- سقط صاروخان مساء السبت في محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في العراق.

وأدى سقوط الصاروخين إلى دوي انفجارين قويين، إلا أنهما لم يسفرا عن وقوع إصابات، حسب ما أكدته مصادر بالشرطة العراقية.

وبينما تحدثت مصادر الشرطة عن سقوط صاروخ واحد من نوع كاتيوشا، أكدت وسائل إعلام عراقية سقوط قذيفتي “هاون” في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

في سياق متصل، أفادت الأنباء بقصف قاعدة بلد الجوية جنوبي محافظة صلاح الدين بصاروخي كاتيوشا مساء السبت.

وأمس الجمعة كان مسؤول عسكري أميركي قد أكد لوكالة “فرانس برس” وصول “تعزيزات عسكرية أميركية لتأمين” السفارة الأميركية في بغداد، وذلك بعدما تعرضت لهجوم من ميليشيات عراقية الأسبوع الماضي. – العربية