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سقوط قذائف صاروخية قرب السفارة الأميركية في بغداد

منذ 57 دقيقة

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بغداد– سقطت قذائف صاروخية في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، حيث يقع عدد من المباني الحكومية والسفارات، من بينها السفارة الأميركية.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصدر أمني قوله إن 5 صواريخ سقطت قرب السفارة الأميركية في بغداد، بينما قالت وكالة رويترز إن عددها 4 صواريخ.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا الجمعة إلى تظاهرة مليونية ضد الولايات المتحدة والوجود الأميركي في العراق، وفي بيان صدر الجمعة، دعا الصدر دول الجوار إلى “وقف التدخل في الموقف العراقي مع الولايات المتحدة الأميركية”.

كما طالب بإلغاء الاتفاقيات الأمنية مع الولايات المتحدة، وغلق الأجواء العراقية أمام العمليات العسكرية الأميركية. – سكاي نيوز

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