سقوط ليكرز ونجمه ديفيس يصاب مجددا بدوري السلة الأميركي

لوس انجليس – تعرض لوس انجليس ليكرز حامل اللقب الموسم الماضي لضربة مزدوجة بسقوطه امام دنفر ناغتس 105-122 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في مباراة خسر فيها جهود نجمه انتوني ديفيس الذي يعاني من اصابة في وتر اخيل قد تبعده طويلا عن الملاعب.

وثأر ناغتس بالتالي من الفريق الذي اوقف زحفه في البلاي اوف الموسم الماضي في مواجهة مثيرة لا سيما في الشوط الاول قبل ان يبسط الفائز سيطرته على مجريات اللعب لا سيما بعد اصابة ديفيس الذي كان متألقا في المباراة بتسجيله 15 نقطة في 14 دقيقة قبل ان يترك ارضية الملعب. وسيخضع ديفيس لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي لمعرفة مدى خطورة اصابته.

وعانى ديفيس من واوجاع في وتر اخيل في الاونة الاخيرة ويبدو انها تفاقمت ضد ناغتس مع ان الاطباء طمأنوا اللاعب بأنه لا يتعين عليه ان يقلق وخضوعه للفحص بالرنين المناطيسي مجرد محاولة للتأكد من ان كل شيء على ما يرام.

وقال مدرب ليكرز فرانك فوغل بان ديفيس في “مزاج جيد” مشيرا الى ثقته بفريقه في مواصلة تحقيق الانتصارات في حال اضطر ديفيس الى الغياب عن الملاعب.

وكانت المباراة مواجهة على ارضية الملعب بين نجم ليكرز ليبرون جيمس ومنافسه الصربي نيكولا يوكيتش فتفوق الاخير بنسبة ضئيلة بتحقيقه “تريبل دبل” مع 23 نقطة و16 متابعة و10 تمريرات حاسمة، في حين جاراه الاول مع 22 نقطة و10 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

واهدر ميلووكي باكس فرصة الاقتراب من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية بسقوطه امام اوكلاهوما سيتي ثاندر 109-114 على الرغم من المساهمة الكبيرة لنجمه اليوناني يانيس انتيكونمبو صاحب “تريبل دبل” مع 24 نقطة و17 متابعة و10 تمريرات حاسمة. وهي المرة الرابعة التي يسجل فيها يانيس “تريبل دبل” هذا الموسم.

ومرة جديدة قاد نجم بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد فريقه الى الفوز في الثواني الاخيرة على دالاس مافريكس 121-118 بتسجيله 34 نقطة بينها 7 في الثواني التسعين الاخيرة كما نجح في 11 تمريرة حاسمة. في المقابل لم تنفع النقاط ال44 التي سجلها السلوفيني لوكا دونتشيتش لابعاد الخسارة عن مافركيس علما بأنه حقق ايضا 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات كما اهدر رمية ثلاثية في الرمق الاخير كانت كفيلة بفرض وقت اضافي.

واشاد تيري سكوت مدرب بورتلاند بليلارد بقوله “ندرك انه يتخذ دائما القرارت الصائبة ويجيد التسجيل، هو يقوم بهذا الامر منذ فترة طويلة، الاهم في بعض الاحيان ان نعطيه الكرة”.

اما ليلارد فقال “اعتقد بأننا استحقينا هذا الفوز. قمنا بما يجب علينا القيام به خلال مجريات المباراة”.

في المقابل اعرب دونتشيتش عن خيبة امله من عدم تسجيل الرمية الثلاثية في نهاية المباراة بقوله “الامر لا يتعلق ما اذا كنت واثقا ام لا. شعرت بان الكرة قد دخلت السلة وبالتالي لقد خاب املي، كان يتعين علي ان اسجل”.

وتخطى سان انتونيو تخلفه في الربع الاول بنتيجة 17-33 ليخرج فائزا على تشارلوت هورنتس 122-110. وكان ديجورناي كوراي وديريك وايت افضل مسجلين في صفوف الفائز ولكل منهما 25 نقطة، في حين كان تيري روزييه الافضل في صفوف الخاسر مع 33 نقطة.

وقاد هداف الدوري برادلي بيل فريقه واشنطن ويزادرز الى الفوز على بوسطن سلتيكس 104-91 بتسجيله 35 نقطة.

وتقدم واشنطن 55-43 في نهاية الشوط الاول ثم وسع الفارق الى 77-53 بفضل 11 نقطة تواليا، لكن سلتيكس رد التحية بسلسة من 11 نقطة مقابل واحدة لمنافسيه قبل ان تكون الكلمة الاخيرة لفريق العاصمة.

وفي المباريات الاخرى، فاز ممفيس غريزليز على ساكرامنتو كينغز 124-110، ولوس أنجليس كليبرز على كليفلاند كافالييرز 128-111، وفينيكس صنز على أورلاندو ماجيك 109-90، ومينيسوتا تمبروولفز على تورونتو رابتورز 116-112، وديترويت بيستونز على نيو أورليانز بيليكانز 123-112. (أ ف ب)