سقوط مؤلم للمنتخب الوطني أمام كندا في دور تحديد المراكز

أيمن أبو حجلة

عمان – تلقى المنتخب الوطني لكرة السلة أمس السبت هزيمة هي الأقسى له في مشاركته بنهائيات كأس العالم 2019 المقامة في الصين حتى الخامس عشر من الشهر الحالي، بسقوطه أمام المنتخب الكندي بنتيجة 71-126، على ملعب مركز شنغهاي الرياضي، ضمن منافسات المجموعة السادسة عشرة في دور تحديد المراكز من 17 إلى 32.

وتذيل المنتخب الوطني المجموعة بهذه الخسارة الثقيلة، وراء منتخبات كندا وألمانيا والسنغال، لتتبخر آماله في حجز بطاقة التأهل المباشرة عن قارة آسيا إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما أن التأهل إلى التصفيات الأولمبية التكميلية التي ستقام في حزيران (يونيو) المقبل للنهائيات بات أمرا مستحيلا.

وتنص تعليمات التأهل إلى ألعاب طوكيو، على تأهل 7 منتخبات من نهائي كأس العالم 2019 مباشرة، هي أفضل منتخبين في أوروبا، أفضل منتخبين في منطقة الأميركيتين، وأفضل منتخب في كل من آسيا وافريقيا وأوقيانيا، ويضاف إلى هذه المنتخبات، اليابان باعتبارها الدولة المضيفة.

أما المقاعد الأربعة المتبقية في الأولمبياد، فيتم تحديد أصحابها من خلال 4 بطولات تكميلية بالتصفيات، كل منها تحتوي على 6 منتخبات.



ويتأهل إلى التصفيات التكميلية، أفضل 16 منتخبا في نهائيات كأس العالم، لم تتأهل إلى الأولمبياد مباشرة، إضافة إلى منتخبين من المناطق الجغرافية الأربع الرئيسية (أوروبا، الأميركيتين، آسيا، افريقيا)، وفقا لترتيب هذه المنتخبات على لائحة تصنيف الاتحاد الدولي والتي ستصدر بعد البطولة.

وقدم المنتخب الوطني أمس أسوأ عروضه في البطولة، وكان بارزا انخفاض الروح المعنوية لدى اللاعبين وابتعاد كثير منهم عن مستواهم، ويضاف إلى ذلك، انعدام الرؤية الفنية الجماعية لدى الجهاز الفني بقيادة المدرب جوي ستايبينغ الذي يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية الخسارة أمس، نتيجة غياب الاعداد الذهني، وضعف الدفاع حول القوس، وهي مشكلة لازمت الفريق منذ بدء المرحلة الاعدادية، ولم يجد المدرب حلا لها حتى هذه اللحظة.

الفارق الفني على المستويين الفردي والجماعي بين الفريقين أمر لا يمكن النقاش بشأنه، خصوصا وأن المنتخب الكندي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المتواجدين في دوري كرة السلة الأميركي ومسابقة “يوروليغ”، لكن غياب الحافز والروح القتالية لدى اللاعبين، يرسم علامات استفهام حول مدى الاستفادة من الهزائم السابقة، لا سيما وان اللاعبين قدموا أداء أفضل بمراحل في المباريات الثلاث الأولى بالبطولة.

وتبقى أمام المنتخب الوطني مباراة واحدة أمام المنتخب السنغال يوم غد الإثنين، على أمل تحسين ترتيب الفريق النهائي وتحقيق أول فوز للأردن في تاريخ البطولة، بعدما سبق له خوض منافسات مونديال تركيا العام 2010، عندما خسر مبارياته الخمس في الدور الأول أمام أستراليا وأنغولا وصربيا والأرجنتين وألمانيا.

وكان المنتخب الوطني قد أنهى منافسات المجموعة السابعة بالدور الأول للبطولة بـ3 هزائم متتالية أمام الدومينيكان (76-80) وفرنسا (64-103) وألمانيا (62-96).

الأردن 71 كندا 126

كما كان متوقعا، عاد فريدي ابراهيم إلى التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني أمام كندا، ليقود دفة الألعاب، مع تواجد دار تاكر وأحمد حمارشة حول القوس، والأخير شارك على حساب البعيد عن مستواه موسى العوضي، فيما احتفظ قائد المنتخب زيد عباس بمكانه كلاعب “باور فوروورد” مساند للاعب الارتكاز أحمد الدويري.

في الجهة المقابلة، بدأ مدرب المنتخب الكندي نيك نوريس اللقاء بتشكيلته الأساسية المكون من صانع لعب برشلونة كيفن بانغوس بمعاونة كوري جوزيف لاعب ساكرامنتو كينغز، وتواجد ميلفن إيجم كلاعب “سمول فوروورد” مقابل تناوب كهيم بيرتش وكايل ويلتر على الوقوف تحت السلتين.

غياب الرقابة على لاعبي الخصم خارج القوس ظهر واضحا منذ البداية، مع نجاح بانغوس محاولتين (2-10)، ووصل الدويري إلى السلة وسجل من رمية إضافية، قبل أن يثبت الكنديون أفضليتهم عبر التصويب الثلاثي، ولم تنجح المحاولات الخجولة من تاكر وفريدي في تضييق الفارق، مع دخول أبو وزنة إلى التشكيلة بعدما كثرت الكرات المقطوعة من قبل زيد، ليختم جوزيف الربع الأول بثلاثية من منتصف الملعب أهدت فريقه التقدم بفارق 18 نقطة (13-31).

وشهد الربع الثاني مشاركة عابدين ومحمد شاهر وجوردان الدسوقي، لكن شيئا لم يتغير رغم نجاح تاكر على فترات في الاختراق نحو السلة، ونجح عابدين في محاولتين من خارج القوس بيد أن ويلتر واصل هوايته في التصويب الثلاثي، فانتهى النصف الأول بتقدم كندا بفارق 28 نقطة (35-63).

انخفضت معنويات لاعبي المنتخب الوطني في الربع الثالث، وبدت واضحة قلة حيلتهم في التعامل مع التصويبات الثلاثية الناجحة للكنديين، في وقت لم يعمد فيه ستايبينغ إلى تغيير واقع الحال رغم طلبه وقتين مستقطعين، كما كثرت الكرات المقطوعة (تيرن أوفر) على لاعبي المنتخب، وهو ما استغله المنافس للتسجيل بأريحية سواء من الـ”فاست بريك” أول الـ”سيكاند تشانس”، ليصل الفارق بنهاية الربع إلى 49 نقطة (50-99).

الربع الأخير شهد عزفا منفردا من لاعب المنتخب الوطني أمين أبو حواس الذي سجل في هذا الربع 11 نقطة، لكن أفضلية الكنديين استمرت مع تألق واضح لصانع الألعاب البديل كازا كاجامي-كين وزميله كونور مورغان، وختم الدسوقي المباراة بسلة من منتصف الملعب، لتنتهي المباراة بتفوق كندي كاسح بفارق 55 نقطة (126-71).

اللافت في إحصائيات المباراة، وصول نسبة نجاح التصويبات الثلاثية للمنتخب الكندي إلى 54.5 % (24 من 44 – 72 نقطة)، فيما فقد المنتخب الوطني الكرة 19 مرة.

أفضل مسجلي المنتخب الوطني كان دار تاكر برصيد 13 نقطة، يليه أبو حواس برصيد 11 نقطة، وهما اللاعبان الوحيدان اللذان اجتازا حاجز العشر نقاط.

وفي الناحية المقابلة، فاز كايل ويلتر بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل 29 نقطة، وأضاف كونور مورغان 14 نقطة، فيما برز أيضا كوري جوزيف بـ11 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

المؤتمر الصحفي

واعترف ستايبينغ ضمنيا بعجز فريقه عن مجاراة الكنديين، وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لم نفعل الكثير من الأمور التي تمنحك الفرصة للنجاح أمام فريق تم إعداده بشكل جيد وصوب بأريحية، لم ندافع أمام لاعبيهم خارج القوس، وأنظر الآن إلى الإحصائيات وأجد أنهم قدموا 37 تمريرة حاسمة، وهو أمر مميز، يجب أن نعثر على الإرادة من أجل العودة أمام السنغال والفوز بمباراة واحدة في كأس العالم”.

وسئل ستايبينغ عن مدى أهمية وجود لاعب خبير مثل زيد عباس في صفوف الفريق، فأجاب: “كنت محظوظا لتدريب زيد في الصين لمدة عام، كان ذلك قبل 6 أو 7 أعوام عندما كان يمتلك جانبا رياضيا أفضل”.

وأضاف: “زيد قائدنا، انه محترف، دائما ما يأتي مستعدا للتمارين، إنه واحد من ثلاثة لاعبين في التشكيلة خاضوا بطولتين عالميتين، يمر حاليا في المرحلة الأخيرة من مسيرته، وكما قال لي فانه سيستمر لعام أو عامين فقط على الأرجح، ربما لم تشاهدوا الأفضل منه في هذه البطولة لأنه عائد من إصابة صعبة وانضم للتمارين قبل أسبوعين أو ثلاثة من انطلاق البطولة، أحبه كشخص، إنه واحد من أفضل الشخصيات التي يمكنك أن تقابلها”.

أما دار تاكر فأوجز عند الحديث عن المباراة بقوله إن على الفريق تقبل ما حدث ومواصلة اللعب، ثم سئل عما يعنيه له تمثيل الأردن في هذه البطولة، فأجاب: “الأمر يعني لي الكثير، قضيت مع الفريق حتى الآن عامين، انسجمت مع كل اللاعبين وعائلاتهم أيضا والبلاد بشكل عام، تعلمت حب هذا البلد لأنهم تقبلوني كواحد منهم وهذا يعني لي الكثير، أحاول تمثيل البلد كاني جزء منه، فأنا أرتدي العلم على قميصي وأمثل البلد كاني أمثل الولايات المتحدة (بلد الأصلي)”.

وتابع تاكر: “معظم اللاعبين يتواجدون في الدوري المحلي، ولدينا الدويري الذي يلعب فنربغشه وهو واحد من أفضل الفرق في أوروبا، إضافة إلى زيد (لعب في الصين لسنوات)، اللعبة في طور النمو هناك، لدينا العديد من الأطفال الذين يتطلعون إلينا، الأمر يحتاج لوقت أكبر لكي تصل شعبية اللعبة إلى شعبية كرة القدم هناك”.