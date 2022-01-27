سقوط 1000 شجرة في غابة المدينة

عمان – قال مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة أمس الخميس، إن المنخفض الثلجي تسبب بسقوط من 800 إلى 1000 شجرة في غابة المدينة.

وأوضح الخلايلة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) امس، أن هذه الاشجار معمرة ويقارب عمرها 55 عاماً منذ تأسيس المدينة الرياضية، ولذلك هي خسارة كبيرة خاصة وأن البيئة في المدينة الرياضية وثلثيها من الغطاء الأخضر، مشيراً إلى أن نوعية الاشجار المزروعة هي من أشجار السرو ذات الجذور السطحية، ولذلك فهي شديدة التأثر خاصة إذا كانت مائلة قليلاً.

وأوضح الخلايلة إلى زراعة ما يقارب 2000 شجرة في كل عام، وسيتم تكثيف زراعة الأشجار خلال الفترات المقبلة لتعويض كل تلك الخسائر.

وأكد، أنه تم التحسب للمنخفض الجوي من خلال تشكيل فرق طوارئ وأخذ سبل الحيطة، ولكن قوة الثلوج كانت أكبر من المتوقع، حيث وصل ارتفاع الثلوج المتساقطة في المدينة لما يقارب 40 سم، كما أن مديرية الصيانة والتشغيل تعمل على إزالة الثلوج عن المنشآت التي سقط الثلج عليها بكثافة، بالإضافة لمعالجة الأضرار المادية الناجمة عن سقوط الأشجار الكبيرة.

وبما يخص استاد عمان الدولي، فأوضح الخلايلة أن هناك 3 مسطحات عشبية في المدينة الرياضية هي ستاد عمان وملعبا الكرامة والبتراء، حيث تم رش العشب بمادة خاصة للتخفيف من حدة الصقيع وقد يحتاج قرابة أسبوع للتعافي وربما يلاحظ تغير في لون العشب الذي قد يميل للاصفرار ولكن سرعان ما يعود لطبيعته.-(بترا)