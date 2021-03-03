سكالوني: ميسي بحالة جيدة وأفضل حالا حين يكون في المنتخب

بوينوس آيرس – قال المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم، ليونيل سكالوني، أن قائد “التانجو” ليونيل ميسي “بحالة جيدة” في برشلونة وأنه حتى يكون “أفضل حالا” عندما يكون مع الألبيسيليستي.

على جانب آخر، أبدى سكالوني أسفه إزاء الإصابات بين العديد من اللاعبين الأساسيين بالمنتخب قبل الجولتين المقبلتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، حيث ستواجه الأرجنتين كلا من أوروجواي والبرازيل، في 26 و30 مارس/آذار على الترتيب.

وقال مدرب المنتخب في مؤتمر صحفي الثلاثاء من المطار لدى وصوله لبوينوس آيرس “ستكونا مبارتان صعبتان، مثل كافة المباريات. هناك لاعبين ليسوا في أفضل حال، لكن ما زال لدينا الوقت للانتظار وإعداد القائمة النهائية”.

وردا على سؤاله عن مهاجم برشلونة، أكد سكالوني أن “ميسي بحالة جيدة وحين يكون معنا يكون حتى أفضل حالا. نأمل أن تستمر الأمور على هذا المنوال”.

وأبدى المدرب أسفه تجاه الآلام العضيلة التي يشعر بها كل من جيوفاني لو سيلسو ولوكاس أوكامبوس وماركوس أكونيا ونيكولاس جونزاليس، معبرا عن أمله في تعافيهم في الوقت المناسب.

كما أوضح أن استدعاء باولو ديبالا “سيكون أمرا صعبا” لأنه “مصابا منذ فترة طويلة”.

وبعد أربع جولات من التصفيات، تحتل الأرجنتين وصافة الترتيب بعشر نقاط خلف البرازيل المتصدرة بـ12 نقطة، وأمام الإكوادور التي تحتل المركز الثالث بتسع نقاط وباراجواي (6) وأوروجواي (6) وتشيلي (4) وكولومبيا (4) وفنزويلا (3) وبيرو (1) وبوليفيا (1). – (إفي)