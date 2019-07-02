بيلو هوريزونتي (البرازيل) – أعلن مدرب منتخب الارجنتين ليونيل سكالوني أن مهاجمه سيرخيو أغويرو سيكون أساسياً في مواجهة البرازيل المنتظرة بالدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم ، واعداً جماهيره أنهم “سيشعرون بالفخر” بفريقهم.

وقال المدرب البالغ (41 عاماً) الذي لا يعلن عادة عن تشكيلاته : “أغويرو سيلعب ، أقول ذلك لأنني قرأت أن مشاركته أساسيا كانت موضع شك. فلتكن الأمور واضحة”.

وأضاف المدرب بلهجة مازحة : “حتى ميسي ليس مؤكداً” في إشارة الى نجم الفريق ليونيل ميسي الذي سجل هدفا وحيدا في المسابقة من ركلة جزاء في مرمى الباراغواي.

ولم يقدم أغويرو أداء جيداً في الخسارة الإفتتاحية ضد كولومبيا (0-2) وجلس بديلا في الثانية ضد الباراغواي (1-1 ، لكن هدّاف مانشستر سيتي “بطل إنجلترا” عوض لاحقا، فسجل ضد قطر (2-0)، وساهم في صناعة هدفي الفوز في ربع النهائي ضد فنزويلا (2-0).

وبالنسبة لسكالوني، فإن البرازيل تحت الضغط لأنهم يلعبون على أرضهم ولديهم الكثير لتقديمه أمام جماهيرهم ، لكنه أقر أن “السيليساو” تملك أفضلية اللعب لوقت طويل مع مدرب واحد هو تيتي، واللاعبون يشاركون سويا منذ فترة.

ويشرف تيتي على تدريب البرازيل منذ العام 2016، وفي تلك الفترة حل 3 مدربين على رأس المنتخب الارجنتيني: ادغاردو باوتسا (2016-2017) وخورخي سامباولي (2017-2018) وسكالوني (منذ آب / أغسطس 2018).

وختم سكالوني – الذي حمل طويلا الوان ديبورتيغو لاكورونيا الإسباني – حديثه بالقول : “تملك البرازيل لاعبين مميزين وسريعين يصعب إيقافهم ، سنحاول ايقافهم لعدم صناعة الفارق”. (أ ف ب)