سكاماكا ينضم إلى وست هام.. لينو يعزز صفوف فالنسيا.. وسواريز يعود إلى ناسيونال

مدن – أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، تعاقده مع المهاجم الإيطالي جيانلوكا سكاماكا، قادما من ساسولو الإيطالي.

وأوضح النادي في بيان أن سكاماكا البالغ من العمر 23 عاما سينضم بعقد يمتد لخمسة مواسم، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ولم يعلن أي من الناديين عن قيمة الصفقة، لكن بيانات تقدرها بنحو 36 مليون يورو.

وارتدى سكاماكا قميص منتخب إيطاليا في سبع مناسبات، ومرشح ليكون رأس الحربة الأساسي لـ”الأتزوري” مستقبلا.

وقال المهاجم الإيطالي في البيان: “أنا سعيد للغاية بالانضمام لوست هام، حيث سيرتدي معه القميص رقم 7، لقد انتظرت كثيرا هذه اللحظة، إنه لحلم لي اللعب في البريميرليغ”.

مارتينيز سعيد بالانضمام إلى يونايتد

أكد الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز المنتقل حديثا إلى مانشتستر يونايتد، أنه عمل “بكل قوة” من أجل هذه الخطوة وأن الانضمام للنادي الإنجليزي شرف كبير له.

وأشار يونايتد إلى حصوله على خدمات اللاعب بعد حدوث اتفاق مبدئي قبل أسابيع، ليوقع مارتينيز عقدا حتى حزيران (يونيو) 2027 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وقال مارتينيز: “من الشرف لي أن انضم لهذا الفريق، عملت بكل قوة من أجل تحقيق ذلك، وسأبذل كل ما لدي مع وصولي بالفعل”.

وأضاف لاعب أياكس السابق: “حظيت بفرصة ارتداء قمصان فرق ناجحة للغاية على مدار مسيرتي وأود الاستمرار في فعل ذلك مع يونايتد، سيكون هناك وقتا طويلا من العمل لتحقيق ذلك، لكن أعتقد أننا نستطيع الوصول لهذا الأمر في وجود هذا المدرب وهؤلاء اللاعبين”.

وتابع: “أود أن أتوجه بالشكر إلى أياكس وجمهوره على كل الدعم الذي منحوني إياه، أمضيت أعواما رائعة هناك حقا، لكنني شعرت أنها اللحظة المناسبة لتجربة أجواء مختلفة، أنا الآن في النادي المثالي لخوض التجربة”.

وشارك مارتينيز مع فريقه الهولندي السابق في 177 مباراة، كما أنه لاعب دولي مع منتخب بلاده، وقد انضم بالفعل إلى تدريبات يونايتد في مدينته الرياضية.

نقل زاجالو إلى المستشفى

نقل المدرب البرازيلي خورخي ماريو لوبو زاجالو، 90 عاما، إلى إحدى مستشفيات ريو دي جانيرو بسبب تعرضه لعدوى في الجهاز التنفسي، وفقا لما ذكرته مصادر طبية.

وتم نقل زاجالو إلى مستشفى “بارا دور” مساء أول من أمس لـ “تلقي العلاج من عدوى في الجهاز التنفسي، ويخضع الآن للرعاية الطبية، ويتنفس بشكل طبيعي دون مساعدة من الجهاز”، حسب ما أفادت المستشفى في بيان لها.

وبحسب المعلومات الواردة، خضع المدرب التسعيني لـ “اختبار فحص الإصابة بـ”كوفيد 19″، وكانت النتيجة سلبية”.

ويمتلك زاجالو، الذي يبلغ عامه الـ91، العديد من العلامات المسجلة باسمه – التي ما تزال سارية – وجعلت منه أسطورة حية، بما في ذلك كونه الوحيد في العالم الذي فاز بأربع بطولات كأس عالم.

وتوج الجناح الأيسر السابق، والمولود في العام 1931 في ولاية ألاجواس الفقيرة، بطلا لكأس العالم كلاعب في السويد 1958 وتشيلي 1962؛ وكمدرب في المكسيك 1970؛ وكمنسق فني في الولايات المتحدة 1994. وهناك علامة أخرى في تاريخه، وهي كونه الوحيد في العالم الذي وصل إلى نهائيات كأس العالم خمس مرات في مشاركاته السبع.

وكانت المباراة النهائية الوحيدة التي خسرها، من بين المباريات الخمس التي شارك فيها -كلاعب ومدرب ومنسق- في فرنسا العام 1998، عندما فاز البلد المضيف على منتخب الكناري بقيادة زاجالو.

رونالدو يتابع يونايتد من خارج الملعب

من جانبه، لم يشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة الودية التي خاضها مانشستر يونايتد ضد ريكسهام في إطار التحضيرات للموسم الجديد.

واكتفى النجم البرتغالي، الذي التقى بالمدير الفني إريك تين هاج وأليكس فيرغسون ومجلس إدارة يونايتد لمناقشة مستقبله، بمشاهدة المواجهة التي فاز بها “الشياطين الحمر” 4-1.

ووصل كريستيانو إلى مانشستر في منتصف الأسبوع الماضي، وشارك بأول جلسة تدريبية له مع الفريق بعد غيابه عن بداية فترة التحضيرات “لأسباب عائلية”.

وشارك في المباراة الودية الوافد الجديد كريستيان إريكسن، الذي سجل هدفا، وليساندرو مارتينيز، الذي أكد توقيعه مع يونايتد.

ولم يتبق لدى اليونايتد الآن سوى مباراتين قبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيواجه يوم غد فريق أتلتيكو مدريد في أوسلو، ويوم بعد غد رايو فايكانو على ملعب أولد ترافورد، قبل أن يبدأ الموسم الأسبوع المقبل ضد برايتون.

سواريز يعود رسميا إلى ناسيونال

وأصبح لويس سواريز لاعبا جديدا في نادي ناسيونال الأوروغوياني، بعد يوم من الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الطرفين يسمح بعودة اللاعب إلى الفريق الذي لعب معه بين العامين 2005 و2006.

وقال المهاجم الدولي في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الآن نعم رسميا، مع وسم لويس سواريز في ناسيونال، أنا فخور بارتداء قميصي مرة أخرى في ناسيونال، شكرا لكم جميعا على دعمكم”.

وقام الـ”بيوستوليرو” الذي ولد في مدينة سالتو شمال غربي أوروغواي العام 1987 بتغيير صورة ملفه الشخصي في الشبكة الاجتماعية إلى صورة مرتديا فيها قميص الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية قبل 17 عاما.

وكان النجم الدولي أعلن توصله لاتفاق مبدئي مع ناديه، الذي شهد بداية مسيرته في الملاعب، بعد عرض النادي عليه الانضمام لصفوفه حتى كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وقال سواريز في مقطع فيديو عبر “تويتر”: “أعتقد أنه لم يكن ممكنا رفض فرصة العودة للعب من جديد مع ناسيونال، توصلنا لاتفاق مبدئي مع النادي، وسننتهي من جميع التفصيل في الساعات المقبلة، وأتمنى أن نصل لاتفاق يرضي الجميع”.

فالنسيا يضم صامويل لينو

واتفق ناديا فالنسيا وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، على انتقال الجناح البرازيلي صامويل لينو إلى فريق “ميستايا” على سبيل الإعارة، حسبما أكدت لـ(إفي) مصادر مقربة من العملية.

وتم الانتهاء من الاتفاق على الإعارة لموسم واحد وبدون خيار شراء لفالنسيا، وسيتم الإعلان رسميا خلال الساعات المقبلة.

ووقع لينو مع أتلتيكو مدريد قبل أسابيع قليلة فقط بعد أن وافق النادي على شراء 80 % من حقوقه من فريق جيل فيسنتي البرتغالي، الذي لعب فيه اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 22 عاما طوال المواسم الثلاثة الماضية.

وبعد التدريب لبضعة أسابيع مع الفريق المدريدي، وافق لينو على رحيله بحثا عن مزيد من الدقائق للمشاركة التي لم يكن سيحصل عليها في أتلتيكو، والذي سيكون لديه فائض من اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي بعد التعاقد مع الأرجنتيني ناويل مولينا.

ألفيش يصنع هدفا في أول مباراة له بقميص بوماس

وتعادل بوماس أونام أمام ضيفه مازاتلان بهدف لمثله في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي شكلت أول ظهور للبرازيلي داني ألفيش منذ انضمامه إلى صاحب الأرض، وذلك في الجولة الخامسة من مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم (أبرتورا 2022).

وبهذا التعادل، تقدم بوماس إلى المركز السابع برصيد سبع نقاط، في حين أصبح رصيد مازاتلان ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير أمام كيريتارو المتذيل بنقطتين، بعدما تعادل هو الآخر أمام تشيفاس دي جوادالاخارا (2-2) في الجولة نفسها. -(إفي)

الإيطالي جيانلوكا سكاماكا – (من المصدر)