سكان في منطقة الشامية بالعقبة يشكون من نقص الخدمات – فيديو

احمد الرواشدة

العقبة – يشكو سكان منطقة الشامية من انعدام الخدمات في المنطقة، ( 10 كم شمال مدينة العقبة)، ابرزها المراكز الصحية الشاملة ووسائل النقل والبنية التحتية، الى جانب عدم توفر الاسواق التجارية، خاصة للقاطنين في شقق الدخل المحدود، والتي أنشأتها مؤسسة التطوير الحضري.

ويقطن هذه المنطقة مئات الأسر من ذوي الدخل المحدود، التي تعيش في وحدات سكنية تم بيعها عليهم بمساحات مختلفة، وبأسعار تفضيلية لا تزيد على 25 الف دينار، واقل سعرا من شقق المدينة واطرافها وبمساحات مختلفة، ليكتشفوا انه وبعد ان سكنوها احتاجت الى عمليات صيانة متكررة نتيجة رداءة البناء، فيما يسكن آخرون في منازل مستقلة تم إنشاؤها على حسابهم الشخصي.

ويطالب الأهالي بضرورة العمل بشكل سريع على تخليصهم من معاناة نقص الخدمات، التي تعكر صفو حياتهم، خاصة وان المنطقة نائية وبعيدة عن مركز المدينة وذات طريق متعرجة ورديئة حسب السكان.

ويقول المواطن زيد القطامين، ان شوارع المنطقة معتمة تماما في ساعات الليل، وتشكل خطراً كبيراً على الاطفال والنساء، اضافة الى مشكلة الكلاب الضالة والمنتشرة كالقطعان في المنطقة.

ويجد مواطنون معاناه مع بعض الشباب والذين يجوبون الشوارع في الليل بسياراتهم وبسرعات عالية، مطالبين الجهات الامنية والرسمية بتوفير دوريات نجدة باستمرار للقبض على هؤلاء والذين يتسببون بإقلاق الراحة العامة للسكان. ويبين المواطن عبد العزيز التميمي، ان المنطقة تشكو من انعدام الخدمات اهمها الاسواق التجارية، والتي يضطر المواطن الى قطع مسافة اكثر من 10 كم او للوصول الى اقرب مركز تسوق في منطقة التاسعة 6 كم، مؤكدا انه رغم بناء عدة مخازن من اجل الاستثمار فيها من قبل السكان في عدد من القطاعات الا انها ما تزال فارغة.

ويشير التميمي، ان الشامية تعاني من غياب الخدمات، وتهالك الشوارع والبنية التحتية، بالإضافة الى سلبيات عديدة يواجهها اهل المنطقة، مثل عدم وجود أعمدة إنارة بالطرق، وكثرة أعمال الصيانة والحفر، موضحا بأن السكان قدموا العديد من الشكاوى لكن لم تتم الاستجابة لهم.

وقال المواطن محمد الرفوع ” أقطن في المنطقة بسبب دخلي المتدني، فهذه المنطقة مناسبة لي بالنسبة لأسعار الشقق، لكن لا يوجد فيها أدنى مقومات الخدمة التي يحتاجها المواطن”، مشيرا إلى ان العمارات التي أنشأتها مؤسسة التطوير الحضري تعاني من رداءة في البناء، حيث تتكرر عمليات الصيانة للشقة سنويا. واشار مواطنون آخرون انهم يعانون من غياب المواصلات عن منطقتهم المحاذية لمنطقة المعامل، لاسيما وان معظم وسائل النقل تصل منطقة المعامل دون الوصول الى منطقة الشامية.

ويشير المواطن عماد الاحيوات أن منطقة الشامية لا يمكن حل مشاكلها لأنها متعددة وكثيرة ابرزها قربها من منطقة المعامل وهي منطقة تكتظ بالمصانع، خاصة مصانع الاسمنت والتي تتسبب بمشاكل بيئية.

وادعى الاحيوات أن” المصانع بالمنطقة لا تلتزم بالشروط البيئة”، مطالباً سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإبعاد هذه المصانع عن تلك المنطقة والتي اخذت بالتمدد العمراني”.

من جهته قال مدير الاعلام في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور عبد المهدي القطامين، إن مطالب المواطنين في منطقة الشامية هي من اهتمامات السلطة الخاصة، مؤكداً على طرح بعض العطاءات، لاسيما في البنية التحتية وهي قيد التنفيذ حاليا وأخرى خلال الفترة القادمة لخدمة ابناء المنطقة. واشار إلى أن السلطة جادة في إقامة أسواق تجارية في المنطقة وتلبية كافة متطلبات العيش الكريم، خاصة بما يتعلق بالمشاكل البيئية ونقص بعض الخدمات العامة.