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سكان قرى الجيزة يشكون صعوبة الوصول إلى البنوك ومراكز الخدمات ومزاجية تطبيق القانون

منذ 36 دقيقة
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل

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زايد الدخيل

الجيزة – يشكوا سكان القرى التابعة للواء الجيزة ، من صعوبة الوصول إلى البنوك و المحلات التجارية والصيداليات والمخابز ومحال الخضار والفواكة، اذ لا يوجد في تلك القرى أي فرع بنكي ولا صيدلية و بعضها يبعد عن مركز اللواء ما نحو 35 كيلو.
تطبيق أوامر الدفاع و الحظر وعدم التحرك بالمركبات في ظل عدم وجود حلول بديلة تغنيهم عن الوصول الى مركز اللواء، منذ بداية الأزمة أصبح أمرا يثير ازعاج سكان القرى وذلك بسبب عدم اتخاذ قرار بشأنهم.
ويطالب الأهالي أصحاب القرار في اللواء بإيجاد حل بأسرع وقت ممكن لهذه المشكلة في ظل مزاجيه في تطبيق القانون وأوامر الدفاع.
وفي سياق المشكلة التي يعاني منها سكان قرى الجيزة (زيزيا)، روى مواطنون لـ” الغد”، قصة لاحد سكان القرى يعاني من أمراض مزمنة ذهب برفقه ابنه لمساعدته في استلام راتبه اليوم ، وشراء إحتياجات منزله بمناسبة شهر رمضان المبارك بالاضافة لعلاجه، ليتم القبض عليه بتهمة خرق حظر التجول باستخدام مركبة كان قد استاجرها لقضاء حاجته.
المواطن الذي يسكن في احدى القرى التي تبعد اكثر من 6 كيلو عن البنك ، اضطر الى اقترض 60 دينار فوق راتبه الذي إستلمه ودفع لمخالفة حظر التجول 220 دينار عنه وعن ابنه الذي كان برفقته علما أن راتبه يبلغ 160 دينار بعد الاقتطاع لصالح البنك.
ويذكر ان لواء الجيزة يعد اكبر لواء مساحة جغرافية في المملكة ولم تسجل أي حالة كورونا داخل حدود اللواء.

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