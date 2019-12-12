“سكاي” تخسر حقوق بث دوري أبطال أوروبا في ألمانيا

برلين – فقدت شبكة “سكاي” الإعلامية الأربعاء حقوق بث دوري أبطال اوروبا لكرة القدم في ألمانيا التي عرضتها على مدى عشرين عاماً مضت لصالح منصتي “دازن” و”امازون”.

ولم تتمكن “سكاي” من مضاهاة عرضي المنصتين لنيل حقوق البث لمدة 3 سنوات في المانيا، بدءا من الموسم 2021-2022.

وأفاد كارستن شميت الرئيس التنفيذي لشبكة “سكاي” صحيفة بيلد الألمانية أنه “بعد حوالي 20 عاما من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لم نتمكن من الاتفاق على استمرار التعاون في إجراءات المناقصات التي انتهت للتو”.

Bei Sky wird es bald keine Spiele der UEFA Champions League mehr zu sehen geben. Amazon, DAZN und das ZDF übertragen künftig. https://t.co/sK7RNIzIbT pic.twitter.com/4aST1osSPs — gala_tv (@_gala_tv) December 12, 2019

واعتبر شميت أن لديهم “رؤية اقتصادية واضحة ومسؤولة لحقوق البث الرياضي وأنهم غير مستعدين لتجاوز القيمة المرتفعة بالفعل التي تم تقييم بها هذه الحقوق”.

ووفقا للصحيفة، فقد فازت منصة البث المباشر “دازن” بحقوق البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا بدءا من موسم 2021-22، بما في ذلك المباراة النهائية، والتي ستتشاركها مع التلفزيون الرسمي في ألمانيا “زد دي اف”، فيما سيكون لأمازون الحق في بث مباراة واحدة يوم الثلاثاء من كل جولة.

ودخلت شركة “يو اس” للتجارة الإلكترونية العملاقة سوق البث الرياضي عام 2017 ومنذ ذلك الحين تبث الأحداث الكبرى في كرة القدم وكرة المضرب. (أ ف ب)