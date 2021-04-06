سكاي واردز طيران الإمارات يُطلق عرضا حصريا للأعضاء



دبي- أطلق سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين مع طيران الإمارات وفلاي دبي، عرضا حصريا يتيح للأعضاء الارتقاء سريعا إلى فئات أعلى. ويتيح العرض للأعضاء الحصول على أميال فئة مضاعفة على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي التي يقومون بحجزها اعتبارا من اليوم وحتى 30 يونيو (حزيران) المقبل، للسفر حتى 30 كانون الأول (ديسمبر) 2021. ويتطلب التأهل للاستفادة من العرض الترويجي أن يكون العملاء أعضاء حاليين في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، أو الانضمام كأعضاء جدد قبل 30 حزيران (يونيو)2021. وبالإضافة إلى سرعة الارتقاء إلى فئات أعلى، فإن العرض الخاص يفتح أمام الأعضاء مجموعة واسعة من المزايا والمكافآت الحصرية.

ويسري العرض على أي تذكرة تُشترى من طيران الإمارات أو فلاي دبي خلال فترة العرض، بغض النظر عن الفئة السعرية، ما سيساعد أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات على كسب ما يكفي من أميال الفئة بسرعة للارتقاء إلى مستوى فئة أعلى. ويمكن لعضو الفئة الزرقاء، على سبيل المثال، الارتقاء إلى الفئة الفضية، كما يمكن لعضو الفئة الفضية أن يرتقي إلى عضو ذهبي في سكاي واردز طيران الإمارات.

ويقدم برنامج سكاي واردز طيران الإمارات أربع فئات من العضوية: الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية. وتتيح كل فئة للأعضاء امتيازات ومزايا فريدة، بما في ذلك دخول الصالات الخاصة وأولوية الصعود إلى الطائرة وكاونترات خاصة لإنهاء إجراءات السفر واختيار المقاعد مجانا والكثير غيرها.