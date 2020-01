سكورزا يُطالب لاعبي الإمارات بالمزيد من التركيز عند مواجهة “النشامى”

عمان – الغد – عبّر البولندي ماسيج سكورزا، المدير الفني للمنتخب الأولمبي الإماراتي، عن تفاؤله بقدرة فريقه على الوصول إلى الدور الثاني من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وتغلب المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-0 على نظيره الكوري الشمالي في ثاني جولات دور المجموعات، بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي ضد المنتخب الفيتنامي بالجولة الأولى، ليقفز “الأبيض” إلى صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع المنتخب الأردني (4 نقاط) متقدما بفارق الأهداف.

وقال سكورزا بعد مواجهة كوريا الشمالية: “أنا راضٍ تماما عن مستوى اللاعبين، لقد حققنا فوزا مهما في البطولة، وتقدمنا خطوةً إلى الأمام”.+

