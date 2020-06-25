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الخميس, يونيو 25 2020
أخر الأخبار
200 مليون يورو قرض ميسر من الاتحاد الأوروبي لمواجهة كورونا
سلاحف بحرية مهددة بالانقراض في مرسى اليخوت بمنتجع أيله
الزعبي: لم نرسل نظاما معدّلا لصندوق التقاعد لديوان التشريع
تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا في المملكة واحدة منها محلية
استطلاع: نصف المنشآت قادرة على تجاوز خسارتها بعد أزمة كورونا
تخريج دورة للأمن والحماية الخاصة
“مركز السينما العربية” و”تليسكوب” يروجان للأفلام العربية في أميركا
مذكرة تفاهم بين “المهندسين” و”وزارة الاقتصاد الرقمي”
” المجلس الثقافي البريطاني” يطلق دورات في اللغة الإنجليزية عبر”الإنترنت”
25.5 مليون دينار خسائر “الملكية” بسبب كورونا
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