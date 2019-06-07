سلاح الجو الملكي ينفذ عروضاً جوية بسماء الأردن يوم الأحد (فيديو)

عمان – بمناسبة الذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي، تنفذ تشكيلات مختلفة من طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعمودية عروضا جوية في سماء العاصمة عمان ومحافظات المملكة، يوم بعد غد الأحد.

كما تنظمُ فعاليات احتفالية بهذه المناسبة في جميع محافظات المملكة، بتنسيق من الحكام الإداريين، وتتضمن مشاركة موسيقات القوات المسلحة وموسيقات الأجهزة الأمنية.

وستبدأ الفعاليات عند الساعة السادسة مساءً ولغاية الثامنة والنصف تحت شعار “وتستمر المسيرة”، وتتضمن عروضا جوية ومشاركات لشباب أردنيين يعرضون من خلالها قصص نجاحهم، بالإضافة إلى فقرات شعرية وغنائية فلكلورية لعدة فنانين أردنيين.

وتتوزعُ مواقع الاحتفالات المفتوحة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة كما يلي: العاصمة في حدائق الحسين والمدرج الروماني.

وفي البلقاء في السلط بساحة العين. وفي الزرقاء بمدينة الامير محمد للشباب. وفي مادبا بملعب مدرسة عماد الدين الزنكي.

وفي الكرك بساحة قلعتها.

وفي الطفيلة بمجمعها الرياضي بمنطقة صويمع. وفي معان بحديقة المدينة – طريق اذرح. وبمحافظة العقبة في الساحة الملاصقة للسوق الشعبي في منطقة العالمية.

وفي جرش بالساحة الهاشمية وسط المدينة. وفي اربد بمدينة الحسن للشباب – الساحة الخارجية.

وفي المفرق بمجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي. وفي عجلون بمعسكرات الحسين للشباب.