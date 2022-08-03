“سلاح الجو” يجتاز فحص اعتماد مركز المترولوجيا الأميركي

احتفلت قيادة سلاح الجو الملكي، اليوم الأربعاء، باجتياز فحص اعتماد مركز المترولوجيا التابع للسلطات الأمريكية، بحضور قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي.

وأشاد العميد الركن الطيار حياصات، بالدور المتميز الذي تقوم به مختبرات المعايرة وسعيهم الحثيث لتطوير الجوانب الإدارية والفنية والتدريبية، مؤكدا على استمرار العمل على تطوير المهندسين والفنيين في قيادة السلاح في مختلف مجالات التدريب والتأهيل.

وقدم مدير الاتصالات الإلكترونية العقيد المهندس محمد الدرادكة شرحاً توضيحياً حول حصول مختبرات المعايرة التابعة لمديرية الاتصالات الإلكترونية على اعتماد مركز المترولوجيا التابع للسلطات الأمريكية (AFMETCAL 2022) وللمرة الثامنة على التوالي.

وبين العقيد المهندس الدرادكة أن التقييم اشتمل على جوانب متعددة تتعلق بالبيئة المعيارية (ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEM)، وفحص وتقييم المهندسين والفنيين، والتوثيق وإجراءات المعايرة، مضيفاً أن مختبرات المعايرة تعد المرجعية الأولى في معايرة وتصليح أجهزة الفحص والقياس التابعة للطائرات العسكرية والمدنية داخل المملكة.

وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من كبار ضباط سلاح الجو الملكي والمتقاعدين العسكريين، كرّم قائد سلاح الجو الملكي عدداً من الضباط وضباط الصف المميزين وعدداً من الضباط المتقاعدين الذين تسلموا منصب مدير اتصالات وقادة مشاغل.

يشار إلى أن مختبرات المعايرة حاصلة على مواصفة (ISO17025) في عدة مجالات من دائرة الاعتماد والتقييم التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وتساهم المختبرات في تنمية دور القوات المسلحة الأردنية ودعم الاستثمار من خلال المعايرة للقطاعين الحكومي والخاص.