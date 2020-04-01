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“سلاح الهندسة” يشارك بتطهير فنادق الحجر الصحي في البحر الميت

منذ 52 دقيقة
طواقم من سلاح الهندسة تقوم بتعقيم مراكز الحجر الصحي في البحر الميت
طواقم من سلاح الهندسة تقوم بتعقيم مراكز الحجر الصحي في البحر الميت

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عمان – شاركت طواقم مجموعة الإسناد الكيماوي التابعة لسلاح الهندسة الملكي بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ممثلة بفريق المواد الخطرة التابع لمديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، بتطهير فنادق الحجر الصحي في منطقة البحر الميت بعد إنهاء المرحلة الثانية لإخلاء المحجور عليهم من الفنادق.
وشملت عملية التطهير مباني الفنادق من الداخل والخارج والساحات وكافة المرافق الفندقية وذلك ضمن الخطط والجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في عمليات التطهير والتعقيم في مختلف محافظات المملكة، واستمراراً في مساندة أجهزة الدولة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد بهدف منع انتشاره بما يحقق الوقاية الصحية اللازمة لأبناء الوطن. –(بترا)

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