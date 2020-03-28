سلاح الهندسة يطهر عددا من الأماكن بمنطقة الجحفية في إربد

عمان- قامت طواقم مجموعة الإسناد الكيماوي التابعة لسلاح الهندسة الملكي في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم السبت، بتطهير عدد من المواقع في منطقة الجحفية في محافظة إربد.

وتأتي عملية التطهير ضمن الخطط والجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في تطهير وتعقيم عدد من المواقع في مختلف محافظات المملكة، واستمراراً في مساندة أجهزة الدولة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد بهدف منع انتشاره بما يحقق الوقاية الصحية اللازمة لأبناء الوطن.-(بترا)