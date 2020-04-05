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“سلاح الهندسة” يواصل عمليات التطهير والتعقيم

منذ 45 دقيقة
طواقم من سلاح الهندسة تقوم بتعقيم مراكز الحجر الصحي في البحر الميت
طواقم من سلاح الهندسة تقوم بتعقيم مراكز الحجر الصحي في البحر الميت

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عمان- استمرت طواقم مجموعة الإسناد الكيماوي التابعة لسلاح الهندسة الملكي في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي, بتأدية واجبها في تطهير وتعقيم المواقع المختلفة التي يتطلب الأمر تعقيمها.
وعملت كافة الطواقم بأعلى مستوى من الجاهزية على مدار الساعة ابتداءً باستلام المهمة والحركة إلى الموقع المحدد وتنفيذ عمليات التطهير، ضمن الخطط والجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في تطهير وتعقيم عدد من المواقع في مختلف محافظات المملكة، واستمراراً في مساندة أجهزة الدولة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بهدف منع انتشاره وتحقيق الوقاية الصحية اللازمة لأبناء الوطن، وانتهاءً باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير.
وقال قائد المجموعة “إن سلاح الهندسة الملكي ومن خلال مجموعة الإسناد الكيماوي قام بعمليات تطهير وتعقيم العديد من المواقع في مختلف محافظات المملكة، إضافةً إلى فنادق الحجر الصحي في عمان والبحر الميت وعدد من المواقع الأخرى التي تطلب الأمر فيها إلى تدخل سلاح الهندسة الملكي للقيام بعمليات التطهير”.
يشار إلى أن سلاح الهندسة الملكي ممثلاً بمجموعة الإسناد الكيماوي تواجد منذ بداية أزمة كورونا، ومرتباته لا تعرف الكلل أو الملل في سبيل المحافظة على صحة المواطن. –(بترا)

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