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سلاف فواخرجي ووائل رمضان يتبرعان بـ 21 مليون ليرة سورية لمتضرري الزلزال في سوريا

4:03 م2023-02-07
الممثلة السورية سلاف فواخرجي وطليقها الممثل السوري وائل رمضان
الممثلة السورية سلاف فواخرجي وطليقها الممثل السوري وائل رمضان

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تبرع كل من الممثلة السورية سلاف فواخرجي وطليقها الممثل السوري وائل رمضان بمبلغ 21 مليون ليرة سورية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب المناطق الشمالية من سوريا.

وأعلنت عن الأمر نقابة الفنانين في سوريا، فرع دمشق، التي توجهت بالشكر لكل من سلاف ووائل على بادرتهما الإنسانية هذه.

ونشرت سلاف تعليق النقابة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام، وكتبت: “أرواحنا رخيصة أمام بلدنا وأهل بلدنا ووجع كل سوري هو وجعنا ولاقيمة لشيء مهما كان أمام دمعة طفل هي دعوة نرجو بها، أن يُساهم الجميع كلٌٌ بما يستطيع وأيُّ قليل كثير في هذه النكبة الكبيرة التي تمر بها بلادنا”.

 

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4:03 م2023-02-07
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