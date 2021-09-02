سلالة “مو” الجديدة.. مخاوف على لقاحات كورونا واليابان تسجل أول حالتين

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا تدعى “مو”، رصدت لأول مرة في أمريكا الجنوبية.

غير أن المنظمة أطلقت الإسم العلمي لسلالة “مو” وهو “بي.1.621”.

أعلنت وزارة الصحة في اليابان عن رصد إصابتين من السلالة المتحورة الجديدة “مو”.

وحسب ما ذكره تلفزيون “إن إتش كيه” الياباني، أن الحالتين لشخصين عادا إلى البلاد من الخارج، ثبتت إصابتهما خلال حجرهم الصحي.

وهناك تخوفات من مقاومة السلالة الجديدة من كورونا للقاحات، أو أن تكون أكثر سراشة من قبلها، حسب منظمة الصحة العالمية.

قالت منظمة الصحة العالمية ” أن المعلومات ضئيلة عن المتحور، ومن الطبيعي أن يتحور الفيروس ويحاول الإنتقال، ويقاوم اللقاحات”.

نتيجة ذلك أعلنت المنظمة عن خضوع المتحور الجديد “مو” للمراقبة، نظراً أن لدى هذه المتحورة طفرات يمكن أن تنطوي على خطر “هروب مناعي”.

نسخ مقلقة من فيروس كورونا

أضيفت السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا “مو” إلى النسخ المراقبة والمقلقة حسب منظمة الصحة العالمية.

والجدير بالذكر أن متحور دلتا وألفا من فيروس كورونا، كانا من ضمن السلالات التي خضعت للمراقبة بالرغم من انتشارهم الواسع.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن هناك 5 متحورات أخرى يجب مراقبتها منها “غاما”.

الدول المنتشر فيها سلالة “مو”

انتشر المتحور الجديد “مو” بنسبة عالية في دولة كولومبيا، حيث وصلت إلى (39%).

كما انتشرت في الإكوادور بنسبة وصلت إلى (13%).

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة انتشار المتحور “مو” انخفض لأقل من 0.1%.