سلامة: الجامعات العربية حققت معايير الجودة بالتعليم الالكتروني

عمان-الغد– أكد أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ان الجامعات العربية نجحت في تحقيق معايير الجودة المتعلقة بالتعليم الالكتروني الذي تم تطبيقه اثناء جائحة كورونا.

وقال سلامة خلال افتتاحه ندوة نقاشية اليوم الاثنين بعنوان ” الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات ومنصات الواقع الافتراضي وأنظمة التحكم عبر الانترنت ” ان الواقع الذي فرضته جائحة كورونا على الجامعات في الوطن العربي غير الكثير من المفاهيم وفرض واقعاً جديداً واصبح لزاماً علينا أن نستجيب لهذا التغيير بالتوجه نحو التعلم الالكتروني او الافتراضي.

ودعا سلامة خلال الندوة التي نظمها اتحاد الجامعات العربية وبالتعاون مع الشبكة العربية الاوروبية لتدريب القيادات الجامعية عبر تقنية الاتصال المرئي الى التحضير لمرحلة ربما تستمر فتره أطول، ويأتي هذا التحول والاستعداد للمرحلة المُقبلة بالتزامن مع بدء التحولات التي يشهدها القطاع التعليمي بكل مستوياته في الدول المُتقدمة، نتيجة للثورة الصناعية الرابعة والتي يبرز فيها التحول نحو التعلم عن بُعد والتعلم الهجين بشكل واضح.

وعرض المشاركون في الندوة عدة نماذج لنجاح عملية التعلُم عن بُعد، وما حققته الجامعات من نجاحات في بناء وادارة منصات التعلم الافتراضي ، والاساليب المُبتكرة لادارة العملية التعليمية ذات الطابع الجديد مؤكدين ان هذه الاستجابةً للمُتغيرات الطارئة التي فرضتها الجائحة نفذت بوقتٍ قياسي بإعتبار نمط التعلم عن بُعد يختلف تماماً في تفاصيلهُ عن غيرهُ من الانماط التقليدية التي كانت سائده سابقاً .

كما عرضوا ابرز التحديات التي واجهت الجامعات، والحلول المُقترحة التي يجب مراعاتها في بناء المنصات المتخصصة في التعلُم الالكتروني، ومراعاة جودة التعلُم وقياس مستوى استيعاب الطلبة للمادة الدراسية ضمن معايير مُحددة، اضافة الى ضبط الاختبارات والتحصيل الحقيقي للطالب من المادة الدراسية، حيثُ ظهر مؤخراً العديد من النماذج التي يتم استخدامها في قطاعات التعلُم الافتراضي لضبط الاختبارات التي يجب الاستفادة منها.

وشارك في الندوة الامينان العامان المُساعدان للاتحاد الدكتور خميسي حميدي والدكتور عبدالرحيم الحنيطي ورئيس جامعة الاسكندرية الدكتور عصام الكردي ورئيس الجامعة المصرية اليابانية الدكتور احمد الجوهري ورئيس جامعة البحرين الدكتور رياض حمزة ورئيس جامعة عمان العربية السابق الدكتور ماهر سليم و امين عام الشبكة العربية الاوروبية لتدريب القيادات الجامعية الدكتور ديفيد لوك ونائبه الدكتور محمد لطفي.