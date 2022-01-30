سلامة الدرعاوي يكتب: مخرجات اقتصادية عابرة للحكومات

كتب سلامة الدرعاوي

أهمية التوجيه الملكي بوضع رؤية شاملة وخريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، من خلال ورشة يتشارك فيها جميع أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، يكمن في تقديم مخرجات معززة للعمل المؤسسي المتكامل بين الحكومات والقطاعات الاقتصادية.

التوجيه الملكي، يقدم خريطة إصلاح حقيقية، لا سيما وأن ورشة العمل الوطنية ستحمل زخما كبيرا من حيث طرح المعيقات والتحديات وتقديم الحلول من أصحاب الاختصاص.

بمعنى أن القطاعات ستطرح مشكلاتها وستقدم معها الحلول، والحكومة بالجهة المقابلة سوف تستمع وتوائم هذه المتطلبات والحلول مع إمكانياتها وقدرتها على التنفيذ في ظل ما تواجهه من أزمات اقتصادية ومالية.

أهمية التوجيه الملكي، تنعقد هذه المرة، أن هذه المخرجات لن تكون محصورة فقط في حكومة الخصاونة، بل ستكون نهجا يسطر الى السنوات المقبلة، الأمر الذي سيجعل الحكومة المقبلة ملتزمة بالتنفيذ والبناء على الإنجاز المتحقق، لاسيما وأن هذه المخرجات لن تكون مساوية للخطط والأولويات التي تطلقها الحكومات في العادة، ولكن ستكون على رأس الأولويات والخطط الحكومية.

الاقتصاد الوطني، في ظل ما يعانيه من تداعيات أزمة جائحة كورونا، بحاجة ماسة لإعادة التقييم والتأهيل والتصويب والتقويم والتصحيح للنهج الاقتصادي، فالكل يدرك حجم الأزمة التي يعانيها الاقتصاد الوطني بسبب الاختلالات التي يشهدها، خاصة في مجال الإدارة الاقتصادية شبه المفقودة.

هذه الخطة ستزيد كفاءة عمل القطاعات الوطنية، وذلك بعد الاطلاع على المعيقات التي تدركها الحكومات لكن دون أن تتحرك لتذليلها، واليوم وبعد التوجيه الملكي ستتحرك الحكومات لدعم القطاعات ورفع تنافسيتها.

ومن جهة أخرى، يجب أن تدعم هذه الخطة كيفية تحسين إدارة الإنفاق الحكومي خصوصا في مجال المساعدات، خاصة وأن الحكومات تلقت مساعدات -كالمنحة الخليجية- لو تم استغلالها بالشكل الأمثل ودعمت إنشاء مشاريع استراتيجية لانعكست الآن بشكلٍ إيجابي على الاقتصاد الوطني.

التوجيه الملكي جاء في وقت حاسم، ويجب على الحكومة استغلال هذه الفرصة وتحقيق الاستماع الجيد لمطالب القطاعات ووضع خطة عمل شاملة على ضوء المتطلبات ليتم تنفيذها بشكل تدريجي ينعكس مستقبلا على الوضع الاقتصادي.

جميع القطاعات مطلوب منها، في يدها الأولى، تقديم تصور واضح لما تعانيه، وفي اليد الأخرى الحلول والمقترحات، وعلى الحكومة التقييم والتنفيذ.

@SalamahDarawi