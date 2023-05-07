سلامة: خلقنا هوية واضحة للأهلي.. ووضعنا ملف المشاركة الخارجية أمام الإدارة

خالد تيسير العميري

عمان – كشف المدير الفني لفريق النادي الأهلي لكرة السلة، معتصم سلامة، عن “خلطة الفوز” التي منحته اللقب الشخصي الثاني في سجله التدريبي، والخامس والعشرين في تاريخ “الليث الأبيض” على مستوى بطولة الدوري الممتاز، لافتا إلى أن قبوله المهمة في توقيت وظروف صعبة يحمل الكثير من الرسائل والدلالات.

وكان الأهلي فاز بلقب النسخة 71 من دوري CFI الممتاز لكرة السلة، بعدما حسم المباريات، الأولى (102-76) والثالثة (101-85) والخامسة (78-75)، فيما فاز الأرثوذكسي في المباراتين الثانية (94-90) والرابعة (61-52).

وسجل الأهلي 2370 نقطة في 25 مباراة خاضها خلال مشواره ببطولة الدوري الممتاز، وبمعدل 94.8 نقطة في المباراة الواحدة، فيما استقبلت سلته 1980 نقطة وبمعدل 79.2 نقطة، ليكون الفريق الأقوى هجوما على مستوى بطولة الدوري.

ويقول سلامة في بداية حديثه لـ”الغد”: “راهنا على اللقب من خلال التحضير الذهني والمعنوي مع توضيح الأدوار وتوزيعها بشكل يخدم منظومة لعب الفريق، لم نكن المرشحين للقب (على الورق) في نظر الكثيرين وكانت الكفة تميل لصالح فريقي الأرثوذكسي وبدرجة أقل الرياضي، لكننا عالجنا الثغرة بين اللاعبين الشباب والخبرة، وأصبح هناك هوية واضحة للفريق، بعدما كانت تتأرجح بين المنافسة والتطوير”.

وأضاف: “عانينا من إصابة محمود درويش وغيابه عن الفريق طوال فترات الموسم، وكذلك استبعاد سامي بزيع لأسباب انضابطية، كما تحامل عابدين على إصابته في الدور النهائي لمساعدة الفريق، لا شك أن أوضاعنا كانت صعبة، وفوزنا باللقب لم يكن بسبب الأيام السيئة التي واجهها الأرثوذكسي، بل هو نتاج عمل صحيح ومتكامل بعد تطبيق اللاعبين للخطط التي وضعناها لهم كجهاز فني”.

واستطرد: “تسلل الشك إلى نفوس بعض النقاد والمتابعين، بعدما أحرزت لقب الدوري الممتاز مع الوحدات في الموسم الماضي، مبررين ذلك بامتلاكي أسماء قوية لا تحتاج مدربا يقودها، لكن إحرازي للقب اليوم مع الأهلي يؤكد أن بناء الفريق يأتي وفقا لأدوار معينة وليس بسبب جودة الأسماء فقط، فلا يوجد فريق بدون مدرب، وبصورة عكسية لا يوجد مدرب بدون لاعبين، كلاهما يكملان المعادلة”.

وحول تطلعاته للموسم المقبل، خصوصا وأن عقده ينتهي مع الأهلي في 30 نيسان (أبريل) من العام 2024، أجاب: “سيكون هناك تقييم مفصل للاعبين وأدائهم خلال الموسم، وبناء عليه سنقوم بتنسيب الأسماء التي نريد الاحتفاظ بها إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، وكذلك الأسماء التي نريد استبعادها”، لافتا غلى أنه من المبكر الحديث حول ملف المحترف، الذي سيعتمد اختياره على تركيبة الفريق للموسم المقبل.

ولم يخف معتصم سلامة تطلعاته للمشاركة في دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة “وصل” مع “الليث الأبيض”، مشيرا في هذا الصدد: “الكرة الآن في ملعب إدارة النادي، لقد وضعنا ملف المشاركة أمامهم وحددنا الميزانية التي نحتاج صرفها لتحضير فريق منافس على مستوى الساحة الخارجية، بشكل يسر عشاق سلة الأهلي وكرة السلة الأردنية عموما”.

ويرى مدرب الأهلي، أن تدرج جماهير “القطبين” في العودة إلى مدرجات الصالات الرياضية، يدفع النادي للتفاؤل، بقوله: “جماهير الأهلي والأرثوذكسي لها تاريخ طويل، وربما كنا نعتب لغيابها عن دعم الفريقين في المواسم الماضية رغم وجود تحسن مقارنة مع تاريخ الناديين، لكنها لم تصل إلى كثافة الحضور الجماهيري للوحدات”، معربا عن تمنياته بأن تعود الجماهير لملئ المدرجات بصورة أكبر، أملا باستعادة ذكريات الزمن الجميل.

وقام فريق الأهلي بترتيب أوراقه مع نهاية المرحلة الأولى، باستبدال الجهاز الفني من خلال تعيين معتصم سلامة وزيد الخص بدلا من سامر نينو ونعيم أبو صاع، ليسجل لفريق الأهلي أنه كان الأفضل فنيا في الأدوار النهائية، رغم انحصار خياراته في الملعب بنحو 7 لاعبين فقط، وهم: محمود عابدين وأمين أبو حواس وفادي قرمش ومحترفه جيرار تارين ومحمود الهزايمة وزين نجداوي وعلي كنعان.