سلامة: نتائج التصنيف العربي للجامعات العربية نهاية شهر كانون الأول المقبل

عمان- الغد- توقع امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة الاعلان عن نتائج التصنيف العربي للجامعات الأول نهاية شهر كانون الأول المقبل وذلك ضمن الإطار والضوابط والمعايير الدولية الدقيقة التي تم إعدادها وإعتمادها بعد دراسات مُسفيضة من الُخبراء المعنين بالتصنيف.

وقال الدكتور سلامة خلال الإجتماع الاول لمجلس إدارة التصنيف العربي للجامعات الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة إن التصنيف العربي للجامعات راعى خصوصية الجامعات العربية.

وبحسب بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم السبت فقد بين سلامة خلال الاجتماع ان الإتحاد بذل جُهوداً مُكثفة بالتعاون مع الشُركاء الإستراتيجين في مشروع التصنيف العربي للجامعات وهم جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو )، ليتم اطلاقهُ في الوقت المحدد خلال هذا العام .

وعرض سلامة خلال الإجتماع التقرير الفني للمشروع وما تم إنجازه في الامانة العامة لاتحاد الجامعات العربية من إجراءات فنية وتقنية تتعلق بالبُنية التحتية للمشروع والإجراءات الفنية الخاصة بالواجهات والخوادم الإلكترونية، وإستقبال المعلومات وفرزها وتصنيفها، كما تم إعتماد قائمة مُختصرة لمقاييس وأوزان التصنيفات للسنة الأولى، ومراجعة وتقييم تأثير القائمة المختصرة المُعتمدة مع اللجنة التوجيهية.

وبين انه تم إنشاء فريق متخصص لمشروع التصنيف، وبناء بوابة منصة إلكترونية لجمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير وتم تخصيص ميزانية للهيكل التنظيمي لمشروع التصنيف للسنة الاولى فقط، والإتفاق على هيكل تصنيف مناسب للجامعات الأعضاء، وإختيار عدد من الجامعات للمشاركة في مشروع تجريبي من أجل فحص إمكانات المنصة، والإعلان الرسمي للمنصة وفتح باب الاشتراك في التصنيف للسنة الأولى في الفترة 1-15 تشرين الأول من سنة 2021 ليتم الاعلان عن نتائج التصنيف العربي للجامعات الأول نهاية شهر كانون الأول 2021.

واشار الى انه تم تسمية أعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع والمكونة من 7 خُبراء مُتخصصين، حيثُ تضمنت اللجنة الدكتور محمد ملكاوي من اتحاد الجامعات العربية والدكتور عبدالمجيد بن عمارة من الالكسو، وسيتم إستكمال أعضاء اللجنة من الدول العربية .

وشارك في الإجتماع السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية التي تم الاتفاق على أن تترأس الدورة الحالية لمجلس الإدارة، على أن يتم التناوب على رئاسة المجلس بين الأطراف الثلاثة في الدورات القادمه، كما حضر الإجتماع المدير العام للمنظمةً العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو ) الدكتور محمد ولد أعمر.

واشاد المشاركون بالجهود الكبيرة التي بذلها اتحاد الجامعات العربية لتحقيق اهداف المشروع وانجازهُ في الفترة المُحددة بهدف زيادة قدرة الجامعات العربية التنافسية على المستوى العالمي للوصول الى مستوى الجامعات العالمية المرموقة .