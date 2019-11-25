سلامة يدعو الى وضع معايير موحدة لضمان الجودة في الجامعات العربية

عمان – الغد – دعا امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة الى وضع معايير موحدة لضمان الجودة في الجامعات العربية لزيادة قدرتها التنافسية على المستويين الاقليمي والعالمي.

واكد سلامة خلال افتتاحه ورشة عمل اقليمية في مقر الاتحاد بعمان اليوم اهمية انشاء شبكة ربط عربية للمعلومات في مجال اعتمادات البرامج الاكاديمية ونظم ضمان الجودة ما ينعكس ايجابا على حصول مؤسسات التعليم العالي العربية على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.

واشار سلامة خلال الورشة التي جاءت بعنوان ” اجراءات التقدم للاعتماد الامريكي لبرامجي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ” الى جهود الاتحاد في مجال اعتماد البرامج الاكاديمية وضمان جودة المؤسسات التعليمية العربية.

بدوره قال الامين العام المساعد الدكتور عبد الرحيم الحنيطي ان الورشة التي شارك فيها 35 مشاركا من مصر والعراق ولبنان والاردن واليمن تهدف الى تأهيل المشاركين من الجامعات العربية للتقدم للحصول على الاعتمادات الامريكية لزيادة قدرتها التنافسية في مجالات الصتنيفات العالمية.

واضاف الحنيطي خلال الورشة التي استمرت ثلاثة ايام ان هذه الاعتمادات في حال الحصول عليها توفر فرص متعددة لتوظيف خريجي الجامعات العربية في الاسواق الاقليمية والعربية التي تتطلب مثل هذه الاعتمادات.

واكد ان مؤسسات التعليم العالي العربية مهتمة جدا في الحصول على الاعتمادات المحلية والعالمية لغايات الاعتراف ببرامجها ومؤهلاتها العلمية لاستكمال مسارات الدراسات العليا وزيادة فرص التبادل الطلابي بين الجامعات العربية والعالمية.

من جهتها، قالت مديرة مركز ضمان الجودة في جامعة مدينة السادات وعضو المكتب الفني للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور ماجدة ابو صفا ان الورشة مكنت المشاركين في الاطلاع على الاجراءات التي يمكن اخذها في الاعتبار في حال التقدم للحصول على الاعتماد الامريكي في مجال العلوم والهندسة.

ودعت الى وضع اطار وطني موحد لمؤهلات التعليم العالي ودعم اصدار الاطر الوطنية للمؤهلات بالدول العربية.