سلامة يدعو لإكساب خريجي الجامعات العربية مهارات رقمية

دعا أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة الجامعات العربية إلى توفير تعليم نوعي لإكساب الخريجين مهارات رقمية التي تطلبها الأسواق العالمية المفتوحة ما ينعكس إيجابا على إيجاد فرص عمل للشباب العربي.

وأكد سلامة خلال رعايته أعمال المؤتمر الدولي الرابع “نحو نظم ضمان الجودة الذكية بالجامعات العربية” الذي نظمته جمعية إدارات ضمان الجودة باتحاد الجامعات العربية بالتعاون جامعة مدينة السادات بالقاهرة أهمية تعزيز قدرات الجامعات المفتوحة والذكية والإلكترونية بالمنطقة العربية.

وشدد الأمين العام وفق بيان صحفي صدر عن الاتحاد الجامعات العربية اليوم على أهمية ربط مؤسسات التعليم العالي العربية بأفضل أساليب ضمان الجودة، وتقديم معلومات وافية عن أفضل الممارسات المتبعة في مجال التعليم العالي الإلكتروني.

وقال سلامة خلال المؤتمر الذي حضر فعالياته الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، ومدير مركز ضمان الجودة بالاتحاد الدكتور عبد الرحيم الحنيطي مديرة الإدارة بالاتحاد لينا البيطار إن واقع الجامعات بالعالم العربي يفتقر إلى توظيف التكنولوجيا الرقمية بالشكل الأمثل الذي يساعدها على تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم والمخرجات والارتقاء للتنافس مع الجامعات العالمية المرموقة.

وأشار إلى أن عددا من الجامعات العربية خطت خطوات جيدة لتحسين جودة برامجها وحصول عدة برامج فيها على اعتماد من هيئات عالمية مثل ABET أو ISO، إلا أنه يمكننا القول أن جودة التعليم في العالم العربي لا تزال تعاني من تحديات كثيرة.

وأوضح سلامة أن الجامعات العربية تعاني من جمود استراتجيات التعليم العالي وقلة الإنفاق على البحث العلمي وضعف الصلة بين البحث العلمي والممارسات التطبيقية في المجتمع، وضعف العلاقة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وعدم توفر البنية الرقمية، ونقص التفاعل بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات الإنتاج.

بدوره، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، ومدير مركز ضمان الجودة بالاتحاد الدكتور عبد الرحيم الحنيطي إن الاتحاد أصدر من خلال “مجلس ضمان الجودة و الاعتماد للجامعات العربية” مؤخرا الدليل العلمي لمعايير التعليم عن بعد باللغتين العربية والانجليزية الذي يتضمن جميع المعايير اللازمة لضمان سلامة هذا النمط من التعليم.

من جانبه، أشار رئيس جامعة مدينة السادات ورئيس المؤتمر الدكتور أحمد بيومي إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة استشراف مستقبل نظم ضمان جودة التعليم العربي في ظل التحديات المستقبلية وتطبيقات التقنيات الذكية وإدارة التغيير وتحقيق التكامل.

كما ناقش المؤتمر استثمار البرمجيات في تعزيز جودة التعليم ونظم ضمان جودة التعلم الذكي وقياس أثر تصنيف الجامعات العربية في تطوير البحث العلمي، ودور نظم ضمان الجودة في تقبل الجامعات العربية للتغيير.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة أن يكون اتحاد الجامعات العربية هو جهة الاعتماد الإقليمي للجامعات العربية وتفعيل دور الجمعية إدارات ضمان الجودة باتحاد الجامعات العربية في إعداد المقيمين الخارجيين بالاتحاد.

كما أوصوا بضرورة عقد ورشات لمراكز وإدارات ضمان الجودة بالجامعات العربية لتبادل الخبرات وإعداد الخطط لدعم نظم ضمان الجودة الذكية في الجامعات العربية.

وعلى هامش المؤتمر، افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبدالغفار عددًا من المنشآت والمباني الجديدة بجامعة مدينة السادات، بحضور أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ورئيس جامعة مدينة السادات الدكتور أحمد بيومي.