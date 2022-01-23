سلامة يدعو لربط الترقيات العلمية بنتائج البحث العلمي التي تخدم المجتمع

دعا امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة الى ربط الترقيات العلمية لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية بمدى ارتباط نتائج البحث العلمي والابتكار مع النشر العلمي واحتياجات المجتمع.

وأكد سلامة خلال زيارته جامعة الزرقاء اليوم ولقائه رئيس مجلس ادارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار محمود ابو شعيرة ورئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي ونواب الرئيس وعدد من العمداء ومدير الاعلام والعلاقات العامة بالاتحاد وهيب كراجة ضرورة استحداث برامج تدريب لجميع القيادات الجامعية والمسؤولين في المؤسسات التعليمية في مجالات الادارة والمال وعلم النفس وتكنولوجيا المعلومات.

كما اكد ضرورة تطوير بيئة التعليم الالكتروني في الجامعات العربية من تكنولوجيا واعداد الكوادر البشرية وتحفيز الاساتذة والطلبة وتدريبهم ونشر ثقافة التعليم الالكتروني لمفردات الخطط الدراسية .

وأوضح الدكتور سلامة أن جامعة الرزقاء من الجامعات العربية التي كانت سباقة في تطوير بيئة التعليم الالكتروني حيث بدأت من منذ بداية العام الدراسي الحالي في تدريس مساقات متعددة عبر التعليم الالكتروني وفق خططها الدراسية المعتمدة .

ووافق الدكتور سلامة على عقد مؤتمر دولي للغة الانجليزية بالتعاون بين اتحاد الجامعات العرببة وجامعة الزرقاء وسيتم استضافة سكرتارية المؤتمر في جامعة الزرقاء أُسوة بالمؤتمر الدولي لضمان الجودة والاعتماد التابع لاتحاد الجامعات العرببة وتقوم الجامعة باستضافة السكرتارية الدائمة للمؤتمر منذ اكثر من ١٢ عاما وسيتم عقد المؤتمر اللغة الانجليزية منتصف العام الجاري.

وطلبت الجامعة رسمياً من الدكتور سلامة استضافة المؤتمر العربي الصيني لرؤساء الجامعات الخامس والتي سبق ان استضافة اعمال المؤتمر الرابع في رحاب الجامعة .

واعرب الدكتور سلامة عن اعجابه بدور جامعة الزرقاء في التنسيق والدعم المتواصل لمشاريع الاتحاد ، مشيرا الى ان الجامعة تستضيف الجمعية العلمية لكليات الحاسبات الالكترونية وتعد من افضل الجمعيات العلمية التابعة للاتحاد وتقوم بإصدار مجلات علمية مُحكمة بشكل دوري ومنتظم.

من جانبه، أكد الدكتور الرمحي ضرورة تشبيك جامعة الرزقاء مع الجامعات العربية، مشيرا الى ان الجامعة وبتوجيهات مباشرة من قبل رئيس مجلس الادارة الدكتور محمود أبو شعيرة، تمتلك علاقات متميزة مع اتحاد الجامعات العربية من خلال استضافتها لجمعية كليات الحاسبات ومؤتمرها السنوي التابعة للاتحاد.

وأوضح ان جامعة الزرقاء استحدثت تخصصات جديدة تتواءم مع التطورات التكنولوجية الحديثة واحتياجات السوق المحلية والاقليمية لتوفير فرص عمل للشباب الاردني والعربي، وتسعى الى استحداث تخصصات جديدة خلال الفترة المقبلة لتلبية المتغيرات في سوق العمل وحاجة المُجتمعات خصوصًا في الجانب الصحي والمهني اضافة الى تقديمها خدمات لابناء المجتمع المحلي.

وأكد الرمحي ان الجامعة تُسهم في معظم الانشطة والفعاليات العلمية التي يعقدها الاتحاد مؤكداً حرصهُ على تعزيز منظومة العمل العربي المُشترك من خلال اتحاد الجامعات العربية والمؤسسات العربية ذات العلاقة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي في المشروعات الطموحة الهادفة الى الارتقاء بمستوى الجامعات العربية الى مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

وفي نهاية الزيارة جال معالي امين عام اتحاد الجامعات والوفد المرافق له في مرافق جامعة الزرقاء، وابدى اعجابه بالمستوى الذي وصلت اليه الجامعة في مجال التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.