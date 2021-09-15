“سلام على بلادي” لفرقة المركز الوطني يفتتح فعاليات “جرش”

معتصم الرقاد

عمان- تشارك فرقة المركز الوطني للثقافة والفنون في افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين بعمل فني متعدد الوسائط تحت عنوان “سلام على بلادي”.

والعمل الفني متعدد الوسائط بعنوان “سلام على بلادي” يبرز جمالية الثقافة الأردنية والتراث الشعبي ويمزج ما بين الدراما والشعر والموسيقا والغناء والفنون الشعبية بمشاركة 100 فنان وفنانة من فرقة مسك والفريق الوطني للمسرح التفاعلي وفرقة أمانة عمان للفنون الشعبية وطلبة مدرسة الراهبات الوردية – مرج الحمام .

وقد شارك المركز سابقاً في العام 2002 في حفل افتتاح مؤتمر الشباب العرب الدولي الثاني والعشرين مع مهرجان جرش الحادي والعشرين تحت عنوان “ربيع بلادنا”.

“سلام على بلادي” من إخراج لينا التل، وتصميم وتنفيذ الرقصات رانيا قمحاوي، وإخراج المادة الفلمية فراس عبندة، والمغناة كتبها الشاعر والفنان ماجد زريقات ومن ألحان وتوزيع أيمن عبدالله والإنتاج الفني طلال أبو الراغب.

سيقوم بأداء المغناة الفنانين والفنانات: أسامة جبور، جهاد سركيس، غادة عباسي، رامي شفيق، حسين السلمان، أمل إبراهيم وبلقيس الزبن.

والعمل الفني “سلام على بلادي” أداء مهند النوافلة، غاندي صابر، صبا عبيدات، حسين خمايسة، وسام البريحي، موسى البعول وعهود الزيود.

وتميز المركز الوطني للثقافة والفنون بدوره الرائد منذ تأسيسه في العام 1987 في دعم المواهب الفنية في الأردن وتمكين الأطفال والشباب من صقل مواهبهم في مجالات الفنون الأدائية من خلال الدورات التدريبية الاحترافية التي يقدمها المركز في مجالات فنون المسرح والرقص وباعتماد دولي من الأكاديمية الملكية للرقص في بريطانيا والمعهد الدولي للمسرح ITI، يونسكو، تمخض عنها فرقة مسك لفنون الرقص والفريق الوطني للمسرح التفاعلي وتقدم الفرقتين عروضهما المتنوعه محلياً ودولياً.

خرج المركز المئات من الطلبة المتميزين، ومن حبهم وشغفهم لهذا الفن الراقي حصل الكثير منهم على شهادات عليا ومنهم من يعمل حالياً بهذه المجالات.

وقال أعضاء الفريق، “نفتخر ونعتز بالمشاركة في افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين”. ومن الجدير بالذكر أن المركز الوطني للثقافة والفنون هو أحد مراكز مؤسسة الملك الحسين، يسعى من خلال برامجه إلى تقديم نماذج إبداعية مبتكرة في كيفية استخدام الفنون الأدائية لإثراء العملية التعليمية والتنمية الاجتماعية في الأردن والوطن العربي. ويستفيد من برامج وفعاليات المركز حوالي 80000 شخص سنويا.