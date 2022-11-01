خالد تيسير العميري



عمان – قرر فريق النادي الأرثوذكسي، تعيين اللبناني هاري سافايا مدربا لفريقه الأول للرجال بكرة السلة، وذلك في الموسم الجديد الذي ينطلق يوم 27 كانون الأول (ديسمبر) ويستمر حتى 29 نيسان (أبريل) المقبلين.

ودخل الأرثوذكسي في مفاوضات جادة مع عدد من اللاعبين، أبرزهم: خالد أبو عبود وأحمد الحمارشة وموسى العوضي وعلي الزعبي وأمين أبو حواس، إلى جانب قرب إتمام تعاقده مع اللاعبين عاكف الشياب وهاني الفرج، في الوقت الذي يسعى فيه “نسور عبدون” للتعاقد مع أحد لاعبي ارتكاز المنتخب الوطني، مفضلا عدم الكشف عن إسمه لحين إتمام عملية التعاقد معه بشكل رسمي.

وأبدى الأرثوذكسي دعمه الكامل لـ “نظام نقاط” الفاعلية الذي أقرته اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، حيث يقول المدير الفني للفريق هاري سافايا في حديثه لـ “الغد”: “ندعم في الأرثوذكسي نظام النقاط الذي أوجده اتحاد اللعبة، حيث سيتم توزيع لاعبي المنتخب على الفرق بطريقة متوازنة تمنع احتكار اللاعبين، خاصة وأن خروج النادي عن نقاط الفاعلية المقررة سيقوده لدفع 100 دينار عن كل نقطة إضافية إلى الاتحاد”.

وثمن سافايا هذه الخطوة المتعلقة بنقاط الفعالية، قائلا: “بهذه الطريقة ستظهر القدرات الحقيقية للمدربين في طريقة قيادة المباريات، أنا هنا للمنافسة وتطوير اللاعبين، وأريد نقل تجربتي في الملاعب الأوروبية وطريقة التدريب إلى الأندية الأردنية”، مشددا على ضرورة تطوير اللاعبين ودعمهم لاستخراج أفضل ما لديهم.

وحول طبيعة المنافسة، يقول: “ستكون المنافسة قوية هذا العام، وربما سيكون اللقب حائرا بين أربعة فرق على أقل تقدير، نتيجة التوزيع الصحيح للاعبين بين الأندية”، مؤكدا أن الأرثوذكسي سيكون منافسا شرسا على لقب الدوري هذا الموسم.

ويبدأ الأرثوذكسي تدريباته يوم بعد غد، بمعدل 5 حصص تدريبية في الأسبوع، بهدف رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

ومن الجدير بالذكر، أن اللبناني هاري سافايا، سبق له تدريب فريق الأرثوذكسي للسيدات وقاده إلى وصافة السيدات، إلى جانب الظهور المميز في بطولة الأندية العربية للسيدات التي احتضنها نادي الأمل الرياضي التونسي مؤخرا وتوج بلقبها بيروت اللبناني.

كما أشرف هاري سافايا على تدريب فريق الرجال لنادي ترمسو النرويجي وقاده إلى وصافة دوري الدرجة الأولى في الموسم 2016، إلى جانب احتلاله المركزين الثاني والثالث خلال قيادته لفريق يريفان الأرميني في موسمي 2017 و2018.

وساهم سافايا أيضا بحصول نادي بام المولدوفي على بطولة الكأس ووصافة الدوري المحلي في الموسمين 2020-21 و2021-22، فضلا عن اختياره أفضل مدرب في أرمينيا ومولدوفا لمدة أربع مواسم متتالية.