“سلة الأهلي” تضم النسور بشكل رسمي إلى الجهاز التدريبي

عمان – الغد – قرر النادي الأهلي، تعيين المدرب الوطني فيصل النسور في الجهاز الفني لفريقه الأول للرجال لكرة السلة، والذي يقوده المدرب سام دغلس ومساعده الأميركي روبرت تايلور.

وتأتي هذه الخطوة بناء على الرؤية الفنية لدغلس، بضرورة تعزيز جهازه المعاون، حيث يتحضر “الليث الابيض” لاستكمال مشواره في المرحلة الترتيبية من دوري CFI الممتاز، عندما يواجه الوحدات يوم السابع من آذار (مارس) المقبل.

وكانت آخر محطات النسور التدريبية، قيادة منتخب السيدات إلى وصافة نهائيات المستوى الثاني من كأس آسيا، فيما سبق له العمل مساعدا للمدرب يوسف أبو بكر في الموسم الماضي مع الفريق الأول للوحدات.