“سلة الفقراء” توفر خضراوات ومواد تموينية للعائلات المحتاجة

معتصم الرقاد

عمان- جاءت مبادرة “سلة الفقراء” الخيرية لتقدم أبسط الاحتياجات اليومية للعائلات المحتاجة والفقيرة في مناطق مختلفة من أنحاء المملكة.

وقالت أمين سر المبادرة عفاف غنيم، “نظراً لما تعيشه البلاد بسبب الجائحة الوبائية التي زادت من نسبة الفقر بين أبناء شعبنا الكريم، فقد قررنا العمل من خلال جمعية سلة الفقراء الخيرية على إطلاق هذه المبادرة لتقديم الدعم لمن يستحقه من المواطنين لمحاولة القضاء على الفقر والعوز قدر المستطاع”.

وحول طريقة عمل فريق المبادرة، بينت غنيم، “علما بأننا سنضع سلات في المولات والسوبر ماركت، ومحلات الخضار وعند جميع التجار بشكل عام ويوجد بجانب السلات لوحة تعريفيه باسم المبادرة”.

“ضع ما تجود به نفسك حتى لو كانت حبة واحدة من الفواكه أو الخضار، أو أي نوع من المواد التموينية الضرورية؛ حيث تكون صدقة جارية إن شاء الله، هكذا نتعاون جميعا للحد من آفة الفقر”. بحسب غنيم

وتتابع، “أحيانا نبتسم في وجه الآخر رغم ما يسكننا من وجع، ولكن المشكلة عندما لا نستطيع زرع حتى هذه البسمة؛ وهنا نكون في غاية الألم ولن يستطيع أحد أن يخفف عنا إلا من نثق به، وعندما يحزن صانع الابتسامة، اعلم أن الأمر قد تخطى كل الحدود، أحيانا يكون أقرب الناس إليك أبعدهم عنك وأبعدهم عنك أقربهم منك، فالقرب أعزائي بالشعور وليس بالحضور”.

ويعمل المسؤولون عن المبادرة على حسن الاختيار في انتقاء الأصدقاء والتعامل معهم إلى أن نثق بهم بصدق تعاملهم ونقاء مشاعرهم.

الثقة تولد الحب والحب يزرع بذور الابتسامة التي تنير الوجوه وتضيء ظلام أيام عمت فيها الاضطرابات والمشاحنات، مما أدى إلى تفكك المجتمع وانحلال الأخلاق.

قالت غنيم، “نحن الآن نعمل كفريق واحد، وخير الناس أنفعهم للناس، عند إحساسك بالدفء أنت وأبنائك تذكر من لم ينعم بذلك ويتضورون جوعا، مبادرة سلة الخير لأطفالنا اليتامى المعوزين، من خلال تأمين كسوة الشتاء للجميع، ومساعدات مادية تتضمن ألبسة وأغطية وصوبات، من أجل إعدادها وتوزيعها على أطفال العائلات الفقيرة والأيتام، وتأمين أقل ما يمكن من احتياجاتهم الغذائية اليومية”.