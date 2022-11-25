“سلة” كفريوبا تتفق مع العصعوص.. و6 لاعبين تحت مجهر الأشرفية

خالد تيسير العميري – توصل نادي كفريوبا إلى اتفاق شفهي مع د.إبراهيم العصعوص، لتولي مهمة الإشراف على تدريب فريقه الأول للرجال بكرة السلة، تأهبا للموسم الجديد الذي ينطلق في 27 كانون الأول (ديسمبر) ويستمر حتى 29 نيسان (أبريل) المقبلين.

وسبق للمدرب العصعوص الإشراف على تدريب فريق كفريوبا في الموسم 2020، وقاده لاحتلال المركز الثالث، خلف الأهلي والوحدات، قبل أن يغيب عن تدريب أي فريق في الموسم الماضي، لأسباب خاصة.

الأشرفية يفاوض 6 لاعبين

حدد المدير الفني لفريق الأشرفية، عبدالسلام صالح، قائمة بأسماء اللاعبين الذين يرغب باستقطابهم لتمثيل الفريق ببطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة.

ووضع المدرب عبدالسلام، اللاعبون: إبراهيم النصر وأحمد أبو راشد ويوسف شتات والأخوين مصطفى ومحمود منصور وعلي زيادنه، على قائمة احتياجاته من اللاعبين، تمهيدا للتعاقد معهم، حال التوصل إلى اتفاق رسمي مع إدارة الفريق.

الأهلي ينجز صفقة بزيع

أكد مسؤول نشاط كرة السلة بالنادي الأهلي، عوني نغوي، عن تعاقدهم مع لاعب المنتخب الوطني الأول، سامي بزيع، بشكل رسمي، وذلك لتمثيل الفريق لمدة موسم واحد.

ويعتبر بزيع، الصفقة الثامنة التي يبرمها “الليث الأبيض” بقيادة مدربه سامر نينو، وذلك بعد اتمام تعاقده مع اللاعبين: محمود درويش ومحمود الهزايمة وفادي قرمش وعمر أبو شريخ ومحمد غنيم وعمر نشواتي ومحمد البحيري.

وجدير ذكره أن “الشوتينغ غارد” سامي بزيع سبق له تمثيل نادي الجبيهة بالموسم 2020، وفاز معه بجائزة أفضل لاعب في دوري “كومهو” الممتاز “MVP”، إلى جانب فوزه بجائزة أفضل مسجل ثلاثيات بعد نجاحه في تسجيل 47 من إجمالي 113 فرصة، وبنسبة نجاح بلغت 41.5 %، في الوقت الذي سجل فيه 256 نقطة من إجمالي 12 مباراة وبمعدل 21.33 نقطة في كل مباراة، وبلغ مجموع متابعاته 69 بمعدل 5.75 متابعة في المباراة، وبلغ مجموع تمريراته الحاسمة 86 بمعدل 7.17 تمريرة في المباراة، إلى جانب قيامه بـ24 سرقة ناجحة للكرة بمعدل سرقتين في المباراة، فيما بلغ إجمالي فاعليته 285 بمعدل 23.75 في المباراة.