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سلتا فيغو يكتسح ضيفه ألافيس بسداسية نظيفة

منذ ساعتين

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مدريد  – اكتسح سلتا فيغو ضيفه ألافيس بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما الأحد ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل أهداف المباراة كل من الكولومبي جايسون موريو (14)، إياغو اسباس (20 من ركلة جزاء)، البرازيلي رافينيا (40 و41)، نوليتو (78 من ركلة جزاء)، وساني مينا (86).
وهو الفوز الأول لصاحب الأرض منذ عودة منافسات لا ليغا إذ خسر امام ضيف فياريال 0-1، وتعادل سلبيا مع مضيفه بلد الوليد، في المقابل خسر ألافيس أمام صاحب الأرض إسبانيول 0-2 وفاز على ريال سوسييداد بالنتيجة نفسها.
وابتعد سلتا فيغو الذي دخل المباراة مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية عن منطقة الخطر ببلوغه النقطة الثلاثين وأصبح في المركز السادس عشر، في حين تجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.
وتقام لاحقا مبارتان بين فالنسيا واوساسونا، في حين يحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسييداد. – (أ ف ب)

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