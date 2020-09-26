سلتيكس يقلّص الفارق مع هيت ويبقي على آماله بـ “NBA”

ميامي – قدم بوسطن سلتيكس أداء كبيرا في الشوط الثاني ليبقي على آماله حية في بلوغ نهائي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين وتغلب على ميامي هيت 121-108 مقلصا الفارق الى 2-3 في نهائي المنطقة الشرقية الجمعة.

سجل جايسون تايتوم 31 نقطة و10 متابعات وست تمريرات حاسمة، فيما أضاف جايلن براون 28 نقطة و8 متابعات حيث سجل ستة لاعبين في سلتيكس اقله عشر نقاط في اللقاء ليحرموا هيت من بلوغ نهائي الدوري من الفرصة الاولى.

فيما كان السلوفيني غوران دراغيتش أفضل مسجل في هيت مع 23 نقطة، أضاف اليها دانكن روبنسون 20 في مسعى الفريق لبلوغ النهائي للمرة الاولى منذ عام 2014 حين خسر امام سان انتونيو سبيرز.

وبعد أن كان سلتيكس، الفريق الاكثر تتويجا باللقب (17 مرة)، مهددا بالخروج من البطولة في حال الخسارة، قدم أداء هائلا في الشوط الثاني وسجل 41 نقطة في الربع الثالث فقط ليقلب الموازين بعد هيمنة ميامي على الشوط الاول.

وقال كيمبا ووكر لاعب سلتيكس الذي سجل 15 نقطة وسبع تمريرات حاسمة “عدنا لنقدم كرة السلة الخاصة بسلتيكس. شعرت اننا في بداية المباراة كنا محبطين قليلا، حيث تشاجرنا مع بضعنا البعض عند الحكام. لكننا تخطينا ذلك ووجدنا نفسنا في المباراة”.

وتأخر بوسطن الطامح لبلوغ النهائي للمرة 22 في تاريخه بـ12 نقطة في الربع الاول الذي انتهى بتقدم ميامي 26-18، وأعاد هيت، بطل الـ “أن بي ايه” ثلاث مرات آخرها عامي 2012 و2013 بقيادة ليبرون جيمس نجم لوس انجليس ليكرز الحالي، الفارق الى 12 في الربع الثاني قبل أن ينهي الشوط الاول متقدما 58-51.

الا ان بوسطن وجد نفسه في الشوط الثاني حيث بدأ يجد طريقه الى السلة بشكل أفضل وحسّن أداءه من الناحيتين الدفاعية والهجومية في حين بدا ميامي عاجزا.

وقال براد ستيفنز مدرب سلتيكس بعد اللقاء “لقد لعبنا بطريقة جيدة جدا في الربعين الاخيرين، ولكن علينا أن نستمر على هذا النحو، لأننا في موقع يُحتّم علينا ذلك”.

وتابع “ولكن نحب المنافسة، نريد أن ندافع عن قميصنا ونحن نساند بعضنا البعص، وهذا ما يساعدنا على البقاء في المنافسة”، وبدأ سلتيكس الربع الثالث بطريقة هائلة مسجلا 20 نقطة مقابل خمس لخصمه.

وعادل بوسطن الذي أحرز اللقب آخر مرة عام 2008 النتيجة 60-60 بثلاثية لماركوس سمارت، قبل أن يتقدم بوسطن للمرة الاولى في اللقاء (62-60) بثنائية لبراون بتمريرة من ووكر،ومنذ تلك اللحظة لم يتأخر في النتيجة.

ومنحت ثلاثية ووكر قبل 4:26 دقيقة من نهاية الربع الثالث التقدم لبوسطن بفارق 10 نقاط قبل ان يدخل الى الربع الاخير متقدما بتسع، سجل تايتوم 17 نقطة في الربع الثالث فقط وتفوق سلتيكس على هيت خلاله بالمتابعات 16-5.

وسيحاول سلتيكس حمل هذا الزخم معه الى المباراة السادسة يوم الاحد في حين سيسعى هيت لاستعادة توازنه وحسم السلسلة من الفرصة الثانية.

ويلتقي الفائز في النهائي مع ليكرز او دنفر ناغتس (يتقدم الاول 3-1 في نهائي الغربية) في الصراع على اللقب داخل “فقاعة” أورلاندو في ولاية فلوريدا.

وسجل الالماني دانيل تايس لاعب ارتكاز بوسطن 15 نقطة و13 متابعة في المباراة، فيما سجل سمارت 15 وغوردون هايوارد 10 نقاط.

وقال اريك سبويلسترا مدرب هيت بعد اللقاء “لعب بوسطن بشكل جيد في الشوط الثاني، لقد استحقوا الفوز وحصلوا عليه، لم نقاتل كما يجب دفاعيا ودفعنا ثمن ذلك. ولكن عليك أن تثني على بوسطن، لقد لعبوا بطريقة هائلة لاسيما من دون الكرة”.

وأشار سبويلسترا الى ان سلتيكس سجل اربع نقاط فقط من تحت السلة في الربع الاول، فيما سجل 30 من هذا المكان في الشوط الثاني كما شن 13 هجمة مرتدة مقابل ولا مرتدة لميامي بعد الاستراحة.

وقال تايتوم بعد الفوز “لم ندافع كما يجب في الشوط الاول وهذا ما ساعد هجومنا على التحسن في الثاني. لقد وجدنا أنفسنا في المباراة وأصحبنا على نفس الموجة”. (أ ف ب)