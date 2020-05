سلتيك بطلا للدوري الاسكتلندي بعد إلغاء الموسم

لندن – أعلنت رابطة الدوري الاسكتلندي لكرة القدم، الاثنين، إنهاء الموسم “بشكل فوري” وتتويج سلتيك جلاسجو بطلا للموسم التاسع تواليا.

ووفقا للرابطة، فإن الاندية الـ12 لدوري الدرجة الأولى توصلت لاتفاق بـ”الإجماع” لإلغاء ما تبقى من الموسم.

BREAKING: Celtic have been crowned Scottish Premiership champions and Hearts have been relegated. https://t.co/leVaOV3Z6w

— STV Sport (@STVSport) May 18, 2020