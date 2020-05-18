سلتيك بطلا للدوري الاسكتلندي بعد إلغاء الموسم

لندن – أعلنت رابطة الدوري الاسكتلندي لكرة القدم، الاثنين، إنهاء الموسم “بشكل فوري” وتتويج سلتيك جلاسجو بطلا للموسم التاسع تواليا.

ووفقا للرابطة، فإن الاندية الـ12 لدوري الدرجة الأولى توصلت لاتفاق بـ”الإجماع” لإلغاء ما تبقى من الموسم.

BREAKING: Celtic have been crowned Scottish Premiership champions and Hearts have been relegated. https://t.co/leVaOV3Z6w — STV Sport (@STVSport) May 18, 2020

وبهذا الشكل ولتحديد بطل الموسم تم احتساب نتائج المباريات حتى موعد توقف المسابقة يوم 13 آذار (مارس) الماضي، ليتوج سلتيك باللقب، بحصوله على 80 نقطة، متفوقا بـ13 نقطة عن رانجرز الوصيف.

وقال رئيس الرابطة، موردوخ ماكلينان: “كنا نود جميعا إنهاء مسابقة الدوري في جميع الملاعب وأمام المشجعين، هذه الطريقة لم يكن يرغب أحد في انتهاجها لإنهاء الموسم، ولكن بسب الظروف التي نواجهها، تم الاتفاق بالاجماع على هذا الاجراء”. (إفي)