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سلسلة بشرية رافضة لقرار الاحتلال في ضم غور الأردن – فيديو وصور

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد-  نظمت الحركة الإسلامية مساء اليوم السبت، فعالية “سلسلة بشرية” رفضًا لقرار الاحتلال الاسرائيلي ضم غور الأردن.

وأقيمت الفعالية الرافضة لقانون الاحتلال أحادي الجانب، في مسار الباص السريع  من الجامعة الأردنية باتجاه دوار المدينة الرياضية، بمشاركة المئات من المواطنين وبعض القيادات منهم؛ النائب السابق حمزة منصور وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، اضافة الى نواب من كتلة الإصلاح الإسلامية في مجلس النواب من بينهم النائب ديما طهبوب.

وحمل المشاركون بالسلسلة عبارات رافضة لقرار الاحتلال من بينها؛ إغضب للأردن، إغضب لفلسطين، لا لعدوان الضم، النكسة لن تتكرر.

وتميزت السلسلة البشرية بمراعاة الاجراءات الصحية المتبعة في مواجهة وباء كورونا من حيث التباعد وارتداء الكمامات للمشاركين.

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