سلسلة هواتف Huawei Y ستغير المفاهيم تمامًا مع هاتف جديد سيطرح قريبًا ليكون مثاليًا للمستخدمين الأصغر سنًا!

بعد ازدهار وسائل التواصل الاجتماعي، والبث والألعاب عبر الهواتف المحمولة، لا يزال أمام شباب اليوم الكثير للقيام به على هواتفهم الذكية. سواءً أكان ذلك أثناء التنقل، أو حتى أثناء الاسترخاء، يقوم الجميع اليوم بإخراج هواتفهم الذكية للقيام بأي مهمة. ومع ذلك، لا يمتلك الجمهور الأصغر سنًا بالضرورة الموارد اللازمة لاختيار هاتف ذكي رائد ومتكامل أغلى ثمنًا، مما يقودهم نحو الهواتف الذكية ذات الفئة الابتدائية التي تأتي بأسعار مشجعة. وفي حين تأتي معظم الهواتف الذكية ذات الفئة الابتدائية بميزات بسيطة يمكن الحصول عليها بحدها الأدنى، قررت هواوي تغيير الأمور من خلال سلسلة هواتف Huawei Y ذات الفئة الابتدائية. ستعمل أحدث الإصدارات من سلسلة Huawei Y على تغيير جميع مفاهيم الهواتف الذكية ذات الفئة الابتدائية مع الجهاز الجديد الذي سيطلق قريبًا، والذي سيكون الهاتف المثالي للمستخدمين الأصغر سنًا.

نظام كاميرا استثنائي يلبي جميع احتياجات التصوير

نظرًا لأن جميع وسائل التواصل الاجتماعي تقريبًا أصبحت الآن تعتمد على الصور والفيديو، فإن الجماهير الأصغر سنًا تنتظر انتشار صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها استعدادًا لتحدٍ جديد. ومع ذلك، فهم بحاجة إلى الأداة الصحيحة؛ إعداد الكاميرا القوي. بدلاً من إعداد الكاميرا الأساسي للهواتف من الفئة الابتدائية، فإن الهاتف الجديد يأتي – كما علمنا – مع إعداد كاميرا استثنائي لضمان أن تكون اللقطة النهائية بأفضل جودة.

أداء قوي طويل الأمد

لا أحد يحب ترك هاتفه عند الشحن لساعات طويلة. ولكن ماذا لو كان هناك حل لشحن هاتفك بشكل أسرع من أي وقت مضى؟ هذا ما فعلته هواوي من خلال ميزة الشحن فائق السرعة Huawei SuperCharge التي يمكن العثور عليها في الهاتف الجديد.

مساحة أكبر… ومظهر أنيق

مع هواتف الفئة الابتدائية، من المتوقع أن يكون لها حد أدنى من مساحة التخزين تكفي فقط للضروريات. ومع ذلك، غالبًا ما يكون لدى الجماهير الأصغر سنًا الكثير من الألعاب والتطبيقات والموسيقى ومقاطع الفيديو والصور، أو حتى الأفلام الكاملة التي يتم تنزيلها لمشاهدتها أثناء التنقل. مع وضع ذلك في الاعتبار، فإن الهاتف الجديد من سلسلة Huawei Y يأتي بسعة تخزين كبيرة لجميع احتياجاتهم، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) مميزة للحصول على أداء سلس. وبعيدًا عن فكرة التصميم البسيط للقرميد الأسود أو الرمادي أو الأبيض، من الواضح تمامًا أن هواوي أبدعت – كما علمنا – في تصميم الهاتف الجديد من سلسلة Huawei Y.

لقد أصبح القول الشائع “هل يوجد تطبيق لهذا” أكثر واقعية مع مرور الوقت، حيث يأتي الهاتف الجديد مزودًا بـمتجر Huawei AppGallery المثبت مسبقًا، وهو ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، حيث يمكن للمستخدمين البحث عن جميع التطبيقات الشائعة وتحميلها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تحميل أداة البحث Petal Search، الذي يكمل متجر Huawei AppGallery ويوفر الوصول إلى مليون تطبيق.

سيتم كشف النقاب عن هذا الهاتف الجديد من سلسلة Huawei Y قريبًا، حيث من المتوقع أن يحقق عند طرحه في السوق الأردني نجاحًا كبيرًا.