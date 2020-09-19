سلسلة Huawei Y تطلق أحدث هواتفها: Huawei Y9a بمواصفات عالية توازي فئة الهواتف الرائدة

غالبًا ما يعتمد شباب اليوم على هواتفهم الذكية لأداء مجموعة متنوعة من المهام أثناء التنقل. وسواء أكان ذلك للترفيه أو تنفيذ المهام اليومية، أو حتى الاستمتاع بألعاب الهواتف الذكية عالية التقنيات، أو الوصول إلى التطبيقات الذكية، أو المشاركة والبث عبر مواقع التواصل، أو غيرها من الاستخدامات، فقد أصبح الهاتف الذكي أداة مهمة لديهم في جميع الأوقات، وتزايد استخدامها بينهم بشكل كبير.

ومع ذلك، فإن السؤال هو: ما نوع الهاتف الذكي الذي يلجأ إليه الشباب؟ فعلى الرغم من أن أجهزة السلسلة الرائدة تتسم بميزات قوية وتصميمات رائعة، يميل المستخدمون الشباب غالبًا إلى اختيار الأجهزة ذات الفئة المتوسطة أو الأجهزة من الفئة الابتدائية بسبب الأسعار المشجعة التي توفرها. وفي حين أن هذا يعني التخلي عن بعض الميزات، إلا أن هواوي نجحت في كسر هذه الوصمة، حيث تجلب ميزات الهواتف الرائدة إلى هواتفها ذات الفئة الابتدائية – سلسلة هواتف Huawei Y.

أحدث إضافة إلى هذه السلسلة، هو هاتف Huawei Y9a، الذي يتخطى الجوانب التقليدية للهواتف من الفئة الابتدائية. يأتي الهاتف بإعداد قوي للكاميرا الرباعية بدقة 64 ميجابكسل، وشحن فائق السرعة Huawei SuperCharge 40 واط، ومساحة تخزين كبيرة، وكل هذا معبأ في هاتف مذهل.

إعداد الكاميرا القوي هو أمر غير شائع بين الهواتف الذكية ذات الفئة الابتدائية، لكن مع Huawei Y9a سيتمتع الشباب بكاميرا خلفية رباعية تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور عريضة بزاوية تصل حتى 120 درجة، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل لتأثيرات البوكيه الغنية، بالإضافة إلى عدسة ماكرو (تكبير) بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط أجمل التفاصيل عن قرب. جميع هذه العدسات تعمل معًا للحصول على تجربة تصوير كاملة، تتميز بخصائص رئيسية أخرى مثل الوضع الليلي الفائق للتصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة، واللقطات الذكية وتثبيت الفيديو EIS.

ومع اعتماد الشباب على هاتفهم طوال النهار، جاء هاتف Huawei Y9a مزودًا بتقنية SuperCharge Huawei الرائدة في الصناعة بقدرة 40 واط (10 فولت 4 أمبير)، والتي يمكنها شحن الجهاز بنسبة تقارب الـ 70% في 30 دقيقة فقط. يعدّ هذا مثاليًا للبطارية الكبيرة التي تبلغ 4200 ميللي أمبير، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الحصول على أداء طويل الأمد من هواتفهم، ولن يضطروا إلى تركها متصلة بالشاحن لساعات طويلة أيضًا. ومع الأخذ في الاعتبار الاستخدام المكثف للهاتف الذكي، فإن Huawei Y9a يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت لتخزين داخلي كبير، لتسهيل تعدد المهام في الخلفية.

وإلى جانب ذلك كله، يهتم الشباب بمظهر هواتفهم الذكية، لذلك تم تصميم هاتف Huawei Y9a ليبرز من بين جميع الهواتف الأخرى، حيث يتضمن تشطيبات فريدة مع تصميم Halo Ring المستوحى من سلسلة هواتف Mate 30 Huawei الرائدة. في الجهة الأمامية للهاتف، توفر شاشة Ultra FullView FHD الضخمة قياس 6.63 بوصة والحواف الضيقة جدًا شاشة عرض بدون نتوء لتجربة مشاهدة غامرة. وفي الوقت نفسه، فإن تصميم Halo Ring الأيقوني على الظهر مع ترتيب كاميرا مربع أنيق محاط بحلقة خارجية محفورة من خلال عملية طلاء فريدة، يمنح الهاتف لمسة نهائية تعطيه مظهرًا فريدًا يمكن التعرف عليه على الفور.

يأتي هاتف Huawei Y9a مع متجر Huawei AppGallery المثبت مسبقًا، وهو ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، ليتمكن المستخدمون من البحث عن جميع التطبيقات الشائعة وتحميلها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تحميل Petal Search، أداة البحث سهلة الاستخدام المكمّلة لـ Huawei AppGallery والتي يمكن إضافتها مباشرة إلى الشاشة الرئيسية، لتوفر بوابة مفتوحة إلى مليون تطبيق.

وتتصدر كل هذه المواصفات واجهة المستخدم EMUI 10.1 التي توفر تجربة استخدام أفضل بغض النظر عن المهمة الموجودة، سواء أكان ذلك للألعاب أو العمل أو حتى الاستخدام اليومي غير الرسمي، ليكون بذلك هاتف Huawei Y9a قادرًا على فعل كل شيء؛ مما يضعه في مرتبة أعلى من هواتف الفئة الابتدائية ويجعله بسهولة أحد أفضل الخيارات لشباب اليوم!

هذا الهاتف الرائع متوفر الآن للطلب المسبق في الأردن خلال الفترة ما بين 13-22 أيلول الجاري، ويمكنك اقتناؤه بسعر 205 دنانير، عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://bit.ly/33gcZ7u، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، وستحصل على سوار Huawei Band 4 بقيمة 31 دينارًا كهدية مجانية.