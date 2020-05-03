سلطان: السماح لشركات الصيرفة بممارسة خدماتها خطوة مهمة

عمان- الغد- أشاد ممثل القطاع المالي والصيرفي في غرفة تجارة الاردن فراس مروان سلطان بقرار البنك المركزي بالسماح لشركات الصرافة بممارسة كافة الخدمات بما في ذلك عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية وذلك اعتبارا من اليوم.

واعتبر سلطان في بيان صحافي اليوم قرار السماح لشركات الصيرفة بممارسة جميع الانشطة والخدمات خطوة في غاية الاهمية تصب في صالح الاقتصاد الوطني وتعكس متانة وقوة سعر صرف الدينار الاردني مقابل العملات الاجنبية وان البنك المركزي لديه الاحتياطي الجيد من النقد الأجنبي.

وكان البنك المركزي سمح امس لشركات الصرافة تقديم كافة الخدمات الصيرفية اعتبارًا من اليوم الأحد مع تحقيق كافة الاشتراطات الصحية حيث شمل ذلك خدمات بيع وشراء العملات الأجنبية جنبًا إلى جنب مع تقديم خدمات إرسال واستقبال الحوالات المالية، بالإضافة الى الخدمات الأخرى التي تقدمها تلك الشركات.

واكد سلطان اهمية الاجراءات والبرنامج التمويلة التي اطلاقها البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من اجل الصمود والتصدي لاثار وتبيعات فيروس كورونا المستجد.

واكد سلطان حرص العاملين بالقطاع المالي والصيرفي الالتزام التام بالسياسات و التعليمات الصادره عن البنك المركزي و بالمعايير والاشتراطات الصحية وتعليمات اجراءات الوقاية والسلامة العامة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وبحسب سلطان يبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الصيرفه في عموم المملكة نحو 128 شركة توظف حوالي 4 آلاف عامل.